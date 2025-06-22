錢撤了！富豪戶5月首見資產大縮水 百億元瞬間蒸發

富豪戶首現資產大退潮。據金管會2025年5月底統計，13家國銀承作高資產客戶財管業務總資產（AUM）規模1兆5,630億元，月減109億元，是該業務開辦來，首次資產出現縮水紀錄，顯示台幣狂升、市場動盪已重擊富豪戶投資信心與操作布局。

銀行局副局長王允中說，5月台幣強升近7%，使大戶持有以美元計價的海外資產兌回台幣後縮水，市場波動劇烈也影響大戶操作；銀行圈進一步觀察，部分大戶更將資金匯出，作為企業營運周轉或其他用途，顯示其保守心態升溫。

這股觀望氣氛也反映在資產配置變化上。5月底富豪戶債券部位占比再降0.6個百分點至13.1%，已連兩個月下滑；存款占比則上升0.7個百分點至46.8%寫今年新高，顯示「現金為王」策略仍主導整體投資布局。

隨中美關稅暫時休兵，6月市場相對回穩，大戶投資信心回來了嗎？一家承辦富豪戶財管的銀行主管坦言，美國川普7月關稅豁免期是否延長未明，市場充斥變數，大戶操作氣氛仍偏謹慎觀望，等待更明朗訊號。

債券投資上，美國10年期公債殖利率維持在4.3%至4.5%區間震盪，債券價格持穩，但因市場對美國降息預期延後至9月，降幅也僅1至2碼，美元續弱，債券資產吸引力有限，投資動能持續低迷。

銀行圈也進一步觀察，富豪戶近期對美元信心已不若以往，紛紛改採多元貨幣配置以因應匯率風險，資金轉向日圓、歐元、澳幣等非美幣別資產；同時也積極尋求與傳統股債連動性較低的私募基金、另類投資工具，以分散市場波動風險。

金管會公布2025年5月底國銀承做高資產客戶（1億元以上）財管業務。5月底高資產客戶數1萬4,426人，月增381戶是今年次低，顯示新戶進場動能趨緩，同時總資產規模也衰退，新舊戶資金退潮，整體投資氛圍保守。

資產配置版圖中，債券、結構型商品均連兩個月下滑，保單占比維持11.1%，僅基金占比略增0.3個百分點至15.8%，顯示有部分資金嘗試布局反彈行情。

一家民營銀行主管分析，5月美中關稅戰暫時休兵後，市場信心略有回穩，部分富豪戶重新將資金投入市場，但後市高度不確定性，大多數客戶操作仍偏保守，投資比重尚未回升到3月高點水位。