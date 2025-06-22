大戶理財新動向！億級富豪賣美債拉高現金部位 國銀高層揭4原因

金管會公布最新的高資產理財，截至5月底止，共有13家銀行開辦，客戶數達14426人，其中，高資產規模達1兆5630億元，不過由於台幣升值造成美元換算的匯損，使得高資產戶的總體規模較4月底的1兆5739億元減少逾百億元，此外，引人矚目之處在於，存款比率和基金投資比率上升，和投資債券、結構型商品比率下降的反向變化，多家國銀高層分析主要和四大原因有關。

這四大原因包括了：市場動盪、美債殖利率飆升、聯準會遲不降息、台幣升值。國銀高層說，股債動盪使高資產客戶不敢冒進，而且美債殖利率飆升，以及聯準會不降息，大戶們期待的資本利得落空，加上台幣升值讓大戶擔心美國資產的投資有「匯損」，因此都把「停利點」大舉壓低，能收回的就盡量收回，等下個跌點再買，因此相較於4月底的存款占比46.2%、基金占比15.5%、債券占比13.7%、保險占比11.1%、境外結構型商品占比6.7%，但到了5月底，上述各商品的占比，分別變化為46.8%、15.8%、13.1%、11.1%、境外結構型商品6.3%，消長由此可見。

國銀高層也指出，台幣近來的強升，已影響了高資產大戶海外投資的選擇，因為擔心有匯損，所以寧可先出脫，先前客戶在32元左右的價位已處份一波，之後仍持續，這是在美國關稅和聯準會降息問題尚未定案之外，另一個影響大戶抉擇的重要因素，甚至因此寧可先持有更多的現金部位較為安全，所以存款比率大增；至於基金，高層指出，客戶增加基金持有的部位，主要以平衡型基金為主，而非股票基金，因為美股已回漲一段時間，客戶也在觀望。

至於大戶們對債券的後市態度，國銀主管則指出，一般評估等美國公債漲到4.8%以上，大戶們才會再進場，而聯準會降息，在明年可能性大於今年，因此近來即使大戶買債，也不會再去買長債，而是先買短債。

至於壽險業和投信顧業者進軍亞洲資產管理中心高雄專區的最新狀況，目前6月底之前申請的壽險公司有3家之外，亦有5家投信顧業者來申請，這5家都是要設分公司。對此保險局副局長陳清源進而說明，先前有5家已和高市府簽進軍特區的意向書，當中已取得高市府核准的有3家，這3家公司已有1家向金管會遞件申請業務試辦，另外2家也會在六月底前來向金管會提出申請試辦。