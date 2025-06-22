金融業專屬簡訊短碼防詐 8大公股銀第3季全面啟用

打擊金融詐騙，公股行庫多路並進，除把降低警示戶數量、強化科技阻詐列為今年重點業務，為避免不肖人士假冒銀行名義發送訊息，從而導致民眾因誤信而遭詐，8家公股銀也將在第3季底之前全面啟用專屬簡訊短碼。

財政部轄下8大公股銀行去年臨櫃關懷防止民眾受騙金額合計約新台幣21億元，成功攔阻件數超過2500件；在全體197家金融機構中，8大行庫攔阻金額皆有擠進前20名。

據統計，除台灣銀行以攔阻逾607件、總金額超過5.1億元居公股之首，華南銀行攔阻394件、總計3.6億元，第一銀行攔阻394件、總計2.9億元，合庫銀行攔阻344件、總計近2.7億元，分居第2、3、4名。

行庫主管說，實務上臨櫃業務，若遇個人戶辦理匯款、無摺存入非本人個人存摺存款帳戶，金額達一定金額以上者，以及高齡客戶定期存款中途解約等情況，都會進行關懷提問，必要時通知警察機關協助處理，避免客戶受騙。

為持續強化防阻詐力道，行庫主管表示，行內聯防通報機制方面，也會針對臨櫃異常態樣或高風險帳戶，把資訊分享至所有分行提醒防範，並同步精進開戶審查機制，在必要時進行實地訪查，杜絕不法帳戶及人頭帳戶。

談及帳戶控管，行庫主管說明，久未往來戶辦理臨櫃交易、存摺掛失補發、印鑑更換等，均將加強關懷及檢核；針對一定期間無交易、且帳戶餘額在特定金額以下的外籍帳戶，則會評估暫時限制其部分或全部交易功能等，避免遭詐騙集團利用。

導入科技防詐方面，行庫主管指出，將與金融同業合作「鷹眼識詐聯盟」聯合學習專案，運用AI模型識別風險帳戶，提前攔阻詐騙金流。

此外，為讓客戶收到簡訊時，可快速辨識發送者，以降低被詐騙的風險，兆豐銀行去年12月推出「68017」短碼簡訊服務，成為首家採用此技術的銀行，針對影響客戶權益的重要通知，比如交易驗證、機敏資料等，都以「68017」發送簡訊。合庫銀行亦於今年4月宣布啟用「68006」專用編碼。

台灣銀行則在6月1日啟用金融業簡訊專用編碼「68004」及兩組延伸碼「680041」、「680042」，因應不同的使用情境需求，彈性運用主碼及延伸碼，主碼可設定夜間傳送限制（即深夜不能傳），運用於客戶權益通知、行銷、一般消金如房貸繳款通知等各類訊息。

同時，台銀延伸碼「680041」規劃用於無時間限制的其他類型簡訊；「680042」專屬於即時交易類，比如網銀OTP、信用卡刷卡通知等。

其他公股銀推動時程方面，土地銀行規劃在6月底之前啟用「68005」專用短碼簡訊服務；彰化銀行預計最快7月1日導入「68009」；一銀目前正進行系統開發作業，擬於9月底前完成上線並正式導入專用短碼「68007」；台灣企銀也規劃將在9月啟用「68050」專屬短碼；華南銀擬於第3季上線「68008」專屬簡訊短碼服務。