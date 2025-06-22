新光金開最後一次股東會 下月24日將與台新金合併

台新金（2887）與新光金（2888）股東會將於明（23）日登場，兩家金控將於7月24日正式合併，這將是新光金最後一次召開股東會，股東關注兩家金控合併後規畫，包括股利政策、壽險匯損、未來人事布局。而京城銀將於26日召開股東會，金管會已同意永豐金以股份轉換方式，取得京城銀100%股權，對於未來合併時程估將成為關注焦點。

為發揮金控綜效，台新金與新光金於去年10月9日股東臨時會通過金控合併案，並於今年3月31日經金管會核准，合併基準日訂於7月24日，屆時新光金股票將會下市，其股東所持有的股票改為台新新光金控。

此次合併對價，以新光金1股普通股換發台新金控普通股0.672股及辛種特別股0.175股。兩家金控規劃在未來一年半至二年的時間，完成旗下四大子公司的整併。

京城銀將於26日召開股東會，這很有可能成為京城銀最後一場股東會，因金管會19日宣布，核准永豐金以換股取得100%京城銀股權。永豐金是以八成股份轉換，加上兩成現金，約當599億元的交易總額，拿下京城銀行。

依時程規劃，永豐金需在核准日起的一年內，完成京城銀併入金控，明年底前金控兩家子銀行，永豐銀與京城銀完成合併。合併基準日當天，京城銀將下市。

此次合併後，永豐金總資產將躍升至3.5兆元，旗下子銀行資產約3兆元，國內分行數增至191家，一舉超越第一銀、台銀等對手，成為僅次於合庫金的「全台第二大銀行體系」。存款與放款市占率分別提升至4.2%與4.4%，整體資產與授信規模排名同步晉升至全台第12大。

另外，上市產險第一保將於25日召開股東會；樂天國際銀行則於27日召開股東會，兩家公司都將進行董事改選。