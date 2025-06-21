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川普2.0變局 楊金龍：台廠宜續國際化布局 國銀國際化
產業面對川普2.0貿易政策變局，中央銀行總裁楊金龍22日演講時建議，台廠宜續國際化布局；在川普2.0貿易政策強化關鍵物資本土製造，將促使台商擴大赴美投資，再次牽動台商直接投資版圖。同時，預期本國銀行將跟隨台商腳步進一步調整全球布局，提供充分金融支援以因應世界變局挑戰。
楊金龍出席第19屆金融與經濟政策研討會，以「川普2.0貿易政策：問題、影響與挑戰」為題發表演講，針對台灣產業因應川普2.0經貿變局作為，楊金龍表示，美中爭端下，台商供應鏈加速重組，推動多元布局與在地化生產。過往台商西進投資中國，促成兩岸貿易分工，中國為台灣最大出口市場，2018年起因應美中爭端及供應鏈安全，台商擴大在台、東協及美國產能；美國對台高科技產品需求殷切，本年以來再度成為台灣最大貿易出超來源國。
因此，楊金龍強調，台灣為小型開放經濟體，台廠宜續國際化布局；在川普2.0貿易政策強化關鍵物資本土製造，將促使台商擴大赴美投資，再次牽動台商直接投資版圖。
第二，他提出本國銀行國際化，跟隨台商腳步調整海外布局，擴大經濟腹地，提高營運量能與獲利。楊金龍觀察，配合台商供應鏈移轉，近年本國銀行海外布局重點由中國轉向新南向國家，尤其是東協國家。隨本國銀行在新南向國家分支機構增加，資產規模亦快速成長，2024年底達2.33兆元，較2015年底成長2.13倍。
楊金龍總結，川普2.0貿易政策將再次牽動台商直接投資的版圖，本國銀行可望跟隨台商腳步進一步調整全球布局，提供充分金融支援以因應世界變局挑戰。
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