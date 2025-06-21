改善美台貿易逆差 楊金龍建議降超額儲蓄 公私齊提振投資

中央銀行總裁楊金龍今於研討會就川普2.0貿易政策發表專題演講表示，美國貿易巨額逆差其根本原因在於民間儲蓄不足，無法支應龐大財政赤字，全球貿易帳失衡，逆差國與順差國要共同調整內部超額儲蓄或儲蓄不足的失衡；台灣貿易帳順差反映儲蓄高、投資低，致累積龐大超額儲蓄；民間部門及政府均宜提振投資。

楊金龍說明，根據國民所得會計恆等式(X-M) = (S-I) + (T-G)6，「經常帳(貿易帳)順差」(經常帳逆差)與「超額儲蓄」(儲蓄不足)是一體兩面。一國如有經常帳逆差，顯示其國內整體儲蓄不足。美國長期面臨雙赤字(Twin Deficit)問題，即經常帳逆差與財政赤字。長期貿易逆差根本原因在於民間儲蓄不足，無法支應龐大的政府財政赤字；若其無法增加儲蓄，則無法有效改善貿易逆差問題。

他強調，全球經常帳失衡問題，逆差國與順差國要共同調整其內部失衡(超額儲蓄或儲蓄不足) 當前主要國家經常帳持續巨額失衡，其中，順差國集中在部分亞洲及歐洲國家，最大逆差國為美國，其次為英國。要解決全球經常帳失衡問題，順差國與逆差國均應共同肩負責任，不能倚賴單一國家調整。

美國財政部匯率政策報告曾指出，面對全球貿易失衡，經常帳順差國及逆差國均應進行結構性調整。其中，順差國應致力增加需求，例如增加投資及消費，並擴大社會安全網及延長退休年限，政府則可實施擴張性財政政策，以帶動國內需求及改善過多儲蓄；逆差國則宜增加儲蓄，撙節財政支出或進行財政重整，降低消費等國內需求，縮減經常帳逆差。

楊金龍也點出台灣經常帳順差反映儲蓄高、投資低，致累積龐大超額儲蓄。長期以來，台灣超額儲蓄偏高，主因國民儲蓄走高、國內投資低。由於台灣少子女化及人口老化愈趨嚴峻，工作所得人口萎縮，不利消費成長，致儲蓄率維持高水準。另方面，2018年以前因產業外移，國內投資動能不足；其後美中貿易摩擦帶動台商擴大在台投資，加以半導體業持續投資先進製程，投資率回升；惟儲蓄率上升更多，致超額儲蓄仍高。

楊金龍指進一步依部門別觀察，台灣超額儲蓄主要來自家庭部門，其次為企業，政府部門超額儲蓄則較小。台灣超額儲蓄長期趨升，預期本年將逾4兆元。因應超額儲蓄問題，民間部門可增加消費與投資；而在財政穩健前提下，政府可適度採行擴張性財政政策，提振公共投資，不僅激勵長期經濟成長動能，亦有利減緩台灣龐大的超額儲蓄。