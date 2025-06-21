快訊

陳佩琪成立人權促進會 郝龍斌被問疑惑：她是誰？

六福村門票漲了！價位「直逼日本迪士尼」 全網震驚：國旅玩不起

改善美台貿易逆差 楊金龍建議降超額儲蓄 公私齊提振投資

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中央銀行總裁楊金龍今於研討會就川普2.0貿易政策發表專題演講表示，美國貿易巨額逆差其根本原因在於民間儲蓄不足，無法支應龐大財政赤字，全球貿易帳失衡，逆差國與順差國要共同調整內部超額儲蓄或儲蓄不足的失衡；台灣貿易帳順差反映儲蓄高、投資低，致累積龐大超額儲蓄；民間部門及政府均宜提振投資。

楊金龍說明，根據國民所得會計恆等式(X-M) = (S-I) + (T-G)6，「經常帳(貿易帳)順差」(經常帳逆差)與「超額儲蓄」(儲蓄不足)是一體兩面。一國如有經常帳逆差，顯示其國內整體儲蓄不足。美國長期面臨雙赤字(Twin Deficit)問題，即經常帳逆差與財政赤字。長期貿易逆差根本原因在於民間儲蓄不足，無法支應龐大的政府財政赤字；若其無法增加儲蓄，則無法有效改善貿易逆差問題。

他強調，全球經常帳失衡問題，逆差國與順差國要共同調整其內部失衡(超額儲蓄或儲蓄不足) 當前主要國家經常帳持續巨額失衡，其中，順差國集中在部分亞洲及歐洲國家，最大逆差國為美國，其次為英國。要解決全球經常帳失衡問題，順差國與逆差國均應共同肩負責任，不能倚賴單一國家調整。

美國財政部匯率政策報告曾指出，面對全球貿易失衡，經常帳順差國及逆差國均應進行結構性調整。其中，順差國應致力增加需求，例如增加投資及消費，並擴大社會安全網及延長退休年限，政府則可實施擴張性財政政策，以帶動國內需求及改善過多儲蓄；逆差國則宜增加儲蓄，撙節財政支出或進行財政重整，降低消費等國內需求，縮減經常帳逆差。

楊金龍也點出台灣經常帳順差反映儲蓄高、投資低，致累積龐大超額儲蓄。長期以來，台灣超額儲蓄偏高，主因國民儲蓄走高、國內投資低。由於台灣少子女化及人口老化愈趨嚴峻，工作所得人口萎縮，不利消費成長，致儲蓄率維持高水準。另方面，2018年以前因產業外移，國內投資動能不足；其後美中貿易摩擦帶動台商擴大在台投資，加以半導體業持續投資先進製程，投資率回升；惟儲蓄率上升更多，致超額儲蓄仍高。

楊金龍指進一步依部門別觀察，台灣超額儲蓄主要來自家庭部門，其次為企業，政府部門超額儲蓄則較小。台灣超額儲蓄長期趨升，預期本年將逾4兆元。因應超額儲蓄問題，民間部門可增加消費與投資；而在財政穩健前提下，政府可適度採行擴張性財政政策，提振公共投資，不僅激勵長期經濟成長動能，亦有利減緩台灣龐大的超額儲蓄。

楊金龍 儲蓄

延伸閱讀

楊金龍：不確定性使匯率波動擴大 央行將持續促進外匯市場有序運行

台幣終結連三貶 收29.529

新台幣隨亞幣反彈收29.529元 週線連2升

央行：近年台灣出口競爭力提升 抵銷匯率波動影響

相關新聞

台灣超額儲蓄逾4兆 楊金龍：家庭部門最多 應提振投資

美國長期貿易逆差的根本問題在民間儲蓄不足，但超額儲蓄太多也非好事，中央銀行總裁楊金龍表示，台灣因長期經常帳順差，反映儲蓄...

楊金龍：不確定性使匯率波動擴大 央行將持續促進外匯市場有序運行

中央銀行總裁楊金龍今日出席一場活動發表演說，他表示，國際資金移動巨額且頻繁， 加以川普2.0貿易政策引發高度不確定性，擴...

兆豐金：ROE兩年內衝10% 將縮減股債部位、多元配置幣別

兆豐金控昨（20）日召開股東常會，董事長董瑞斌於會後受訪指出，今年面對關稅與匯率多重變數，兆豐金將大幅調整財務投資策略，...

第一金：關稅、匯率壓縮獲利

第一金昨（20）日召開股東會，董事長邱月琴指出，面對美國川普關稅變局與匯率波動，短期獲利受壓，但將加速數位轉型與核心業務...

國泰世華銀進駐高雄專區

國泰資產管理版圖再添新進展，國泰世華銀行19日獲金管會核准進駐高雄資產管理專區，將於今年7月開設專區分行，成為首批啟動營...

永豐銀董事 何奕佳入列

永豐金董事會昨（20）日通過子公司永豐銀行董事派任人事案，最受市場矚目的是永豐餘集團第三代成員何奕佳正式進入永豐銀行董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。