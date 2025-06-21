楊金龍：不確定性使匯率波動擴大 央行將持續促進外匯市場有序運行

中央銀行總裁楊金龍今日出席一場活動發表演說，他表示，國際資金移動巨額且頻繁， 加以川普2.0貿易政策引發高度不確定性，擴大匯率波動 ，央行將持續促進外匯市場有序運行。

他提及5月新台幣匯率升值，惟受惠AI等需求熱絡及提前拉貨效應強勁， 以新台幣計價之出口仍大幅成長。此外，出口會衍生進口需求，新台幣升值對出口的不利影響，部分會被進口成本下降的益處抵銷。 新台幣匯率有升有貶，就一段期間而言，匯率升貶對企業在不同期間造成之外幣兌換損益，應可部分互抵 。

楊金龍是在出席財團法人亞太金融研究發展基金會及陽明大學資訊管理與財務金融學系共同主辦的金融與經濟政策研討會，以「 川普2.0貿易政策：問題、影響與挑戰 」為題發表演說。

楊金龍指出，影響匯率的決定因素眾多，諸如各國貿易餘額 、財政餘額及貨幣政策均可能影響匯率；尤其，自金融自由化與全球化以來，國際資金移動巨額且頻繁，已成為影響匯率變動之主因。例如， 2024年台灣外資及本國資金進出，為商品貿易外匯收支的19.3倍，顯示短期跨境資本移動已為新台幣匯率升值或貶值的重要因素。

楊金龍表示，新台幣匯率由外匯市場供需決定。外匯市場參與者眾多，而匯率只有一種價格，無法同時又升又貶， 滿足所有個別參與者或特定產業的期待出口商希望新台幣貶值，可增加其新台幣收益，而進口商與消費者則希望新台幣升值，能以較便宜的新台幣價格購入進口商品及服務。

在台灣採行管理浮動匯率制度下，長期以來，新台幣對美元匯率較其他主要貨幣相對穩定；近期新台幣對美元匯率波動幅度雖略擴大，惟多低於其他主要貨幣 。