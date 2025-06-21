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12強冠軍紀念銀幣 23日亮相

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

十二強冠軍銀幣來了！中央銀行二十三日將公開二○二四年第三屆世界十二強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣，以及售價、購買方式及時間。

中華隊去年在世界棒球十二強比賽中奪冠，創隊史最佳成績，總統賴清德有意將五百元鈔票改版為在十二強中獲得冠軍的中華隊。五百元鈔票現在雖然尚未改版，但央行展現誠意，先推出紀念銀幣。

央行總裁楊金龍今年三月在立法院財委會答詢時表示，鈔票改版涉及層面廣，需要搜集各方意見，但發行紀念幣或紀念鈔影響層面小，也許比較好；三個月後的現在，央行的十二強冠軍紀念銀幣即將上市。

至於五百元鈔票改版是否有必要，看法見仁見智，改版要製作並發行新鈔、回收舊鈔，需要大筆預算，且銀行、店家的點鈔機等辨識設備可能也需要調整，還有民眾也需要增加對新鈔的認識。

賴清德 紀念幣 楊金龍 央行

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