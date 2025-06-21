出口商拋匯 台幣中止連3貶

美元指數漲高回落，主要亞幣紛紛反彈，台幣匯率昨日升值九點二分，以二十九點五二九元報收，終結連三貶，總成交量為十五點○三億美元。匯銀主管透露，美元指數下跌，加上出口商蜂擁拋匯，台幣匯率昨天盤中一度強升一點五角，最高升抵二十九點五○六元，但匯價逢高吸引美元買盤進場，升值金額縮至九點二分，收在二十九點五二九元。

過去一周，台幣匯率累計升值一點三九角，升幅為百分之○點四七。

展望後市，匯銀主管指出，國際美元仍是影響台幣匯率的關鍵主因，儘管央行總裁楊金龍強調，今年下半年關稅政策不確定性消除、經濟成長率下修導致出口景氣放緩，台幣匯率升值預期可望消除，但在關稅政策尚未明朗前，台幣匯率仍將跟隨主要亞幣偏強波動。

此外，央行每季會針對各行業的代表性企業進行訪談，暸解其對重大經濟金融議題看法，今年第二季找來半導體、電腦系統、紡織與機械等三十多家企業訪談，結果顯示，企業主要採兩大方式因應台幣匯率升值，包括避險及調整產、銷模式。

央行指出，多數企業主要外匯避險方式為自然避險，台灣進、出口主要以美元報價，就個別廠商而言，營運以同一幣別收、付，從而降低匯兌風險，如銷貨收入以美元計價，同時以美元支付原物料、設備費用等。企業將應收美元帳款或應收應付美元帳款差額，以遠期外匯進行避險；企業如未以遠期外匯避險，則收到美元貨款時，立即在匯市兌換成台幣，消除匯率風險。

銀行端也積極協助企業避險，第一銀行總經理周朝崇昨日在股東會後受訪表示，台幣升值的確會影響台商產生匯損，一銀除了協助客戶作避險，也幫助客戶移到非美元幣別，例如歐元及日圓，一銀加強協助客戶在遠匯及換匯作避險，來減少客戶損失。

他進而指出，傳統產業例如成衣、製鞋、機械等廠商的確會有匯損，但高科技產業，例如ＩＣ設計、晶圓代工廠，較有主導力、前瞻性的產業，可透過全球布局、不同幣別來緩美元匯率升值壓力。至於食品，紙業這些以進口為主的產業，不但沒有匯損，還有獲利；此外，匯率便宜也會增加國人出國的意願，因此對航空、旅行業都是大利多。