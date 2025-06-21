貿易戰的風險與機會／合庫金首席經濟學家徐千婷 點出4321投資術

合庫金控（5880）集團首席經濟學家暨合庫投顧董事長徐千婷指出，全球供應鏈爭霸已不再是直線的賽跑，而是變成一場地緣政治版的「定向越野賽」。去風險化不是消除風險，而是學會跟風險共存，甚至於學會藉風轉舵，能夠轉彎的企業，才走得遠。

徐千婷表示，過去幾十年全球供應鏈的發展是一場線性邏輯的比賽，跑得快、省得多，就是王道。但現在比賽變了，不再是直線賽跑，而是一場地緣政治版的「定向越野賽」，前面隨時冒出一面「關稅高牆」，左邊出口被卡，右邊晶片被禁，背後的資金還可能被制裁，因此去風險化不是消除風險，而是學會跟風險共存，甚至於學會藉風轉舵。

徐千婷談話重點 圖／經濟日報提供

談到供應鏈的去風險，台灣的半導體無法缺席。徐千婷表示，全球有超過七成以上的先進製程在台灣，是我們的護國神山，但如今這塊「矽盾」不只是台灣人的驕傲，也成為各國爭搶的「地緣資產」。因此從2018年美中貿易戰開打以來，全球供應鏈就開始進行一場沒有硝煙的戰略重整。

徐千婷指出，供應鏈重組不只影響科技業，還可能牽動經濟四大面向：出口模式的改變、投資地點的重新配置、人力資源需求的轉變、產業鏈價值的再分配。

對於未來一年的投資組合，徐千婷建議，保留約40%的資金在現金與短期債券，30%配置在大型股，特別是以AI、雲端與半導體為核心的科技權值股，20%投資在東南亞等新興市場，10%在比特幣或與區塊鏈相關的資產。