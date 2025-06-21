貿易戰的風險與機會／華南投顧董座呂仁傑 企業可賺機會財

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
華南投顧董座呂仁傑。記者曾原信／攝影
華南投顧董座呂仁傑。記者曾原信／攝影

華南投顧董事長呂仁傑昨（20）日表示，面對全球供應鏈重組，一根緊繃的弦經不起市場環境的衝擊，因此企業經營需有足夠「韌性」，若能抓準趨勢，如今正是讓企業賺到「機會財」的好時機。

呂仁傑指出，在美中貿易戰之後，全球供應鏈進行調整，而「要做好投資，審美觀要好」，過去大家認為哪家公司經營最有效率、誰能把成本控管最精簡，誰就是好公司。但現在市場面臨關稅戰、新台幣升值等風險，他認為「有韌性」的公司最值得關注。

呂仁傑談話重點 圖／經濟日報提供
呂仁傑談話重點 圖／經濟日報提供

呂仁傑說，過去美國要制裁中國，所以產地需要「中國＋1」，現在因為對等關稅公布，又要「台灣＋1」、「越南＋1」，也就是供應鏈調整的問題，效率雖然很重要，但企業在經營上也需適度的讓自己有餘裕，川普打關稅戰，產地能夠靈活機動的調整，這是讓企業賺到「機會財」的好時機。

面對未來AI時代到來，台灣有哪些機會？呂仁傑表示，國家現在推動五大信賴產業，其中的AI產業更是全力推動，將打造「AI新十大建設」，而要支持AI產業發展，背後要有能源，因此能源基礎建設相當重要，包含能源多角化，如傳統化石能源、核能、天然氣的儲備等，都是發展方向。

而台灣有很多隱藏冠軍，若是能抓準轉型機會，就有機會搭上順風車。呂仁傑舉例，有一家原先做家具五金的滑軌公司，隨著產業趨勢變化，精進自己的技術後，如今搖身一變，成為AI伺服器導軌廠。

關稅 AI

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