貿易戰的風險與機會／富邦金首席經濟學家羅瑋 股市恐會再震盪

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
記者曾原信／攝影
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富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋昨（20）日指出，全球資金快速流動，儘管目前金融市場表現亮眼，但這恐是風雨前的寧靜，預估股市在第3季恐會有劇烈變化，若貿易戰沒有爆發，第4季則有機會反彈回升。

2025大師論壇的座談場次，以「貿易戰下全球的風險與機會」為題，邀請倫敦政經學院經濟學教授皮薩里德斯、富邦金控首席經濟學家羅瑋、華南投顧董事長呂仁傑、合庫金首席經濟學家暨合庫投顧董事長徐千婷與談，由台灣經濟研究院董事長吳中書主持。

羅瑋談話重點 圖／經濟日報提供
羅瑋談話重點 圖／經濟日報提供

羅瑋指出，近期川普關稅政策成為焦點，全球貿易戰硝煙再起之際，華爾街金融圈掀起對「TACO交易（Trump Always Chickens Out）」的熱烈討論，直譯為「川普總是臨陣退縮」，因此經過震盪的股市再度大幅上揚。

羅瑋分析，6月美國聯準會按兵不動，基準利率維持在4.25%～4.5% 區間，但挪威、瑞士、瑞典央行都宣布降息，美國基本利率是G10國家中最高的，但美元表現反而最糟，所以市場上對於繼續持有美元資產產生疑慮。

展望未來，羅瑋表示，穩定幣的出現將加速金融去中心化，台灣很多資金流向高股息ETF、美債ETF，M1B和M2年增率持續下降中，這是一種警訊，股市在第3季恐會有劇烈變化，若貿易戰沒有爆發，第4季有機會反彈回升，包含AI、電動車、人形機器人、穿戴裝置，都值得留意。

貿易戰 董事長 富邦金控

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