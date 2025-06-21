台幣終結連三貶 收29.529

美元指數漲高回落，主要亞幣紛紛反彈，新台幣匯率昨（20）日升值9.2分，以29.529元報收，終結連三貶，總成交量為15.03億美元。匯銀主管透露，美元指數下跌，加上出口商蜂擁拋匯，新台幣匯率昨天盤中一度強升1.5角，最高升抵29.506元，但匯價逢高吸引美元買盤進場，升值金額縮至9.2分，收在29.529元。

過去一周，新台幣匯率累計升值1.39角，升幅為0.47%。

展望後市，匯銀主管指出，國際美元仍是影響新台幣匯率的關鍵主因，儘管央行總裁楊金龍強調，今年下半年關稅政策不確定性消除、經濟成長率下修導致出口景氣放款，新台幣匯率升值預期可望消除，但在關稅政策尚未明朗前，新台幣匯率仍將跟隨主要亞幣偏強波動。