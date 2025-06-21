永豐銀董事 何奕佳入列

永豐金（2890）董事會昨（20）日通過子公司永豐銀行董事派任人事案，最受市場矚目的是永豐餘集團第三代成員何奕佳正式進入永豐銀行董事會。永豐金表示，希望借重她在推展品牌影響力的經驗，為銀行注入品牌知名度成長動能及強化客戶認同。

今年以來，包括華南金、元大金與國泰金三大金控均啟動家族接班布局。華南金最大民股林明成家族6月股東會改選董事，原任副董事長林明成卸任，由長子林知延接棒金控副董事長。元大金今年完成董事改選，創辦人馬志玲長子馬維建亦進入董事會。國泰金則由霖園蔡家第三代蔡宗翰接任金控副董事長。

永豐金表示，此次子公司永豐銀行董事會改組重視專業背景與多元視角，新任董事具備國際觀、科技與永續理念，將有助於推動永豐金控三年「效率、科技、整合、跨境、永續」五大策略，加速銀行整體轉型與品牌升級。永豐銀行新任董事會擬於7月1日通過曹為實續任銀行董事長。

新任董事何奕佳，為美國布朗大學政治系畢業，現任永豐餘生技董事長，並擔任上善人文基金會及永豐基金會董事，擁有深厚的社會企業與ESG實踐經驗。她創立永續飲食品牌「Green & Safe」，並打造《山海樓》餐廳，連續六年榮獲米其林一星，四度摘下米其林綠星。她擅長整合實體與數位通路，並以創新行銷策略擴大品牌影響力。