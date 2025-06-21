第一金：關稅、匯率壓縮獲利

第一金（2892）昨（20）日召開股東會，董事長邱月琴指出，面對美國川普關稅變局與匯率波動，短期獲利受壓，但將加速數位轉型與核心業務發展，力求穩健成長。

總經理方螢基也強調，將透過強化利基業務、整合商機與創新金融體驗，掌握轉單與供應鏈重組帶來的機會。

第一銀行總經理周朝崇則補充，美國關稅政策目前仍在豁免期內，使廠商出現「搶單」和「拉貨」的行為，近期廠商營收表現良好，目前關稅議題尚未對台灣廠商造成實質影響。

他認為，就目前美國與各國談判下，關稅豁免期甚至可能拖延至年底，下半年經濟情勢，仍須觀察美國經濟走勢與地緣政治變數，維持審慎態度因應後續情勢。

台幣急升，對銀行與實體經濟帶來衝擊。周朝崇表示，台幣升值對銀行而言是「最辛苦的局面」，因外幣存款折算成台幣會縮水，導致《銀行法》72-2條計算的不動產放款比率上升，壓縮房貸放款空間。

依《銀行法》72-2條規定，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限。各銀行內部多以28%為警戒水位。

當美元貶值，銀行外幣存款折算成台幣時會「縮水」，計算不動產放款比率的總存款（分母）下滑，使不動產比率拉高，在維持既有不動產放款比率下，勢必壓縮不動產（分子）放款空間。

據一銀估算，台幣每升值1元，一銀不動產放款比率就會拉升15個基點，一銀不動產放款比率已攀升到28%。

周朝崇說，台幣升值對電子等出口商造成匯損，但進口商、旅行、航空業則相對受惠。一銀將強化遠期外匯、換匯與避險服務，協助企業調整資產配置、降低損失。同時也關注傳產中小廠的信用風險，推動信用保證與貸後管理。

為分散匯率風險與壓力，一銀持續加快海外布局。周朝崇指出，一銀目前海外據點數為43處、業界最多，將於7月底設立大阪辦事處，據點增至44處。

他強調，海外放款若以原幣計算，今年成長幅度顯著，去年海外呆帳已處理完畢，目標是將海外獲利佔比由目前兩成多提升至三至四成。

未來海外布局方向將深化「骨架已成、開始填肉」的策略，加強在地化經營與全球融資整合。

包括在柬埔寨續擴展在地化業務、在越南主辦聯貸案、及串聯境內外台商與美國分行。

他強調，一銀將緊跟台商從西進、南進轉向「東進」美國的腳步，擴大全球金融服務。