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兆豐金：ROE兩年內衝10% 將縮減股債部位、多元配置幣別

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
兆豐金控董事長董瑞斌（圖中）主持股東會。兆豐金／提供
兆豐金控董事長董瑞斌（圖中）主持股東會。兆豐金／提供

兆豐金控（2886）昨（20）日召開股東常會，董事長董瑞斌於會後受訪指出，今年面對關稅與匯率多重變數，兆豐金將大幅調整財務投資策略，包括縮減股債部位、多元分散配置幣別與市場、縮短債券存續天期降低風險。

董瑞斌表示，目標在他本屆剩餘兩年任期內，達到股東權益報酬率（ROE）10%、資產報酬率（ROA）1%，現金股息殖利率則是希望不低於年度經濟成長率為原則。

這是董瑞斌去年8月上任兆豐金董事長以來，首度公開宣示兆豐金營運目標與股利政策。董瑞斌並在昨天股東會上曝光他為兆豐金尋找新企業總部的規畫，他已看上中華郵政位於台北市都心的改建大樓案，希望整棟承租萬坪以上的新大樓，預期金控與各子公司合署辦公應該夠用，時間可能在2030年。

另外，全球關注美國利率決策走向，以及台幣強升對獲利影響，董瑞斌表示，美國本身關稅影響目前尚難論斷，預期可能要到7月、8月以後，才可能有更多的指標看出關稅戰對其物價的影響，經濟情勢的方向才有機會更明朗，因此聯準會（Fed）短期內恐不易調整其利率決策，降息不易。近期台幣強升對兆豐金影響，內部評估新台幣兌美元每升值1元，則影響兆豐銀一個月獲利約1,500萬元，因此若以去年底以來新台幣匯價升值約3元估算，如到今年底則影響兆豐銀獲利約3.6億元，大概影響獲利約1%左右，程度有限。

董瑞斌指出，兆豐金去年的ROE約9%多，ROA約0.7%左右，今年兆豐金至目前累計獲利雖處衰退，但他規劃兆豐金的績效目標，至少在他個人本屆任期內，也就是未來約兩年內，要達到ROE上10%、ROA達1%的目標。因應今年大環境逆風，財務操作攸關獲利表現，因此兆豐銀也已採取應變策略，首先就是保守為上，因此台股部位授權操作額度大減80億元，降到約180億元，整體外幣債券水位減降不多，但採取市場與幣別多元配置，因此調節美債，但布局中東歐國家例如捷克的投資等級公債，尤其重要的是調整債券部位的平均存續天期，從過去可能5年到7年期左右為主，縮短到約5年水準，以利降低風險。

兆豐金昨天股東會通過每股1.6元現金股息，回歸全配現金，董瑞斌昨天也對股利政策定調，表示原則將以全配現金股息為主，非必要盡量不配股票股利、增加資本額以致稀釋每股純益（EPS），並穩定股利配發，現金股息殖利率希望以不低於年度台灣經濟成長率GDP為準。

董瑞斌 股東會 兆豐金控

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