光洋科白金期貨避險陷困境 已實現與未實現損失再告警

光洋科（1785）20日晚間再度發布兩則公告，顯示其為避險目的所從事的白金期貨交易持續面臨損失。在昨日已公告未實現損失持續觸及上限的基礎上，今日又新增了一批已實現虧損。兩者總計逾1,087萬美元（約新台幣3.22億元），再度觸及公司設定的損失上限。

光洋科說明，今日新增的損失來自12筆總金額約205萬美元的白金期貨契約。這些合約因白金價格持續上漲而在今日平倉後，產生了逾72萬美元（約新台幣2,100萬元）的已實現損失，同樣觸及了個別契約的損失上限。這部分是本日新發生的實際虧損。

此外，光洋科也針對昨日公告的未實現損失部位發出後續報告。其中有40筆總金額約3,318萬美元（約新台幣9.84億元）的白金期貨契約，其尚未平倉的部位今日仍持續產生逾1,015萬美元（約新台幣3億元）的未實現損失，再次達到公司個別契約損失上限30%的標準。這批損失顯示部分期貨部位仍因白金價格高漲而承受潛在壓力，是昨日公告的延續。

針對貴金屬原物料的劇烈波動，光洋科曾於本月12日股東會上表示，已自本月起透過調整避險比例並重啟避險會計，將白金避險比例從原約80%下修至70%-72%，以強化貴金屬避險策略，並預期此措施將有助於財報波動狀況自第3季起趨於穩定。市場將持續關注白金價格的未來走勢，以及這些已採取的避險策略調整，是否能有效因應這連續發生的損失對公司財務的影響。