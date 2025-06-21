國泰世華銀進駐高雄專區

國泰資產管理版圖再添新進展，國泰世華銀行19日獲金管會核准進駐高雄資產管理專區，將於今年7月開設專區分行，成為首批啟動營運的金融機構之一。

國泰世華銀行此次專區試辦業務項目包括OBU（國際金融業務分行）、DBU（指定辦理外匯業務銀行）在內等多項升級業務，不僅延續國泰發展資產管理業務「夠穩健，才能靈活前進」精神，亦結合國泰世華銀行多年來於香港、新加坡私銀市場的實戰經驗，積極響應主管機關推動台灣成為「亞洲資產管理中心」政策，讓客戶在台灣也能享有接軌國際的私銀高資產服務體驗。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，台灣發展亞洲資產管理中心，是台灣金融業邁向國際的重要轉捩點。國泰世華銀行長期深耕南台灣，此次進駐高雄資產管理專區，象徵國泰世華銀行以在地化經營連結全球視野，整合集團資源，提供跨境資產配置、投融資整合、家族辦公室等一站式高端金融服務。未來國泰世華銀行將持續強化與集團間的策略協作，打造具國際競爭力的資產管理生態圈，邁向成為亞洲首屈一指的區域型銀行。

國泰世華銀行自2013年開辦私人銀行業務以來，已建立橫跨台灣、香港與新加坡的區域性服務網絡，持續接軌國際金融平台與資產管理體系。此次進駐專區，也將同步擴大招募具備投資顧問、財務規劃、稅務與法務等專業背景之國際人才，建構更完整的家族辦公室服務體系，協助企業與家族客戶實現跨世代的財富傳承與全球資產布局。

高雄資產管理專區為台灣首度試辦對接國際資產管理制度，象徵台灣資產管理業務邁向國際化的重要里程碑。

國泰金控（2882）長期秉持穩健經營理念，將資產管理視為集團協同發展的核心策略，持續整合集團資源與產業經驗，積極推動資產管理業務發展。此次國泰世華銀行進駐高雄資產管理專區，將充分發揮國泰深厚的國際經驗與布局優勢，配合金管會政策方向，攜手各界把握資金、人才與產業發展契機，共同推動台灣成為亞洲資產管理中心。