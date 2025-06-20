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得不償失？大陸暫不會侵台原因曝光 專家：動武恐釀災難性後果

換屋族遭冷處理？ 每月僅不到100件切結貸款

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
2023年6月至2025年5月，本國銀行辦理換屋協處案件共2142件。圖／本報資料照片
2023年6月至2025年5月，本國銀行辦理換屋協處案件共2142件。圖／本報資料照片

過去打炒房政策衝擊不少換屋族，中央銀行昨日理監事會議沒有再加強管制，但也未見放寬，不過央行的資料已透露換屋族群的困境。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2023年6月至2025年5月，本國銀行辦理換屋協處案件共2142件，等於每月大概先買後賣切結一年出售的件數不到100件，顯示換屋族考量貸款的難度而縮手，因此真正跟銀行簽切結的數量很有限。

曾敬德指出，4月以來外在情勢波動甚大，央行也面對許多挑戰，而房市在資金管控後也回復冷靜，的確是有再等等不急著出手的空間，年底也可檢視過去一年銀行管制後的成果，但對不動產產業就會產生許多挑戰，而央行這次資料也說明，銀行並沒有不給換屋族切結申請貸款的問題，不過，從統計數量來看，真正切結取得貸款的數量很有限。

曾敬德表示，先買後賣在市場上是很正常的交易行為，因此央行的選擇性信用管制措施，針對名下已經有一戶房貸的換屋族群，可以切結後一年內賣掉，以爭取較好的貸款條件，不過，銀行因為資金有限、且將資源留給首購族群，加上後續還要追蹤換屋族有沒有在一年內有賣掉房屋，在眾多因素考量下，銀行並未努力爭取此類貸款業務，加上久了客戶也知道或者看屋時就會先溝通了解，因此統計起來數量就相對有限。

央行表示，借款人如有申辦無自用住宅購屋貸款或換屋協處問題，仍可持續透過央行專線或意見信箱反映，央行將予以協處。

炒房 央行

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