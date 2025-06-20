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第一銀揭台幣升值衝擊：房貸吃緊、海外獲利撐盤

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

台幣急升，對銀行與實體經濟帶來衝擊。第一銀行總經理周朝崇說，台幣升值對銀行而言是「最辛苦的局面」，因外幣存款折算成台幣會縮水，導致《銀行法》72-2條計算的不動產放款比率上升，壓縮房貸放款空間。

依《銀行法》72-2條規定，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限。各銀行內部多以28%為警戒水位。

當美元貶值，銀行外幣存款折算成台幣時會「縮水」，計算不動產放款比率的總存款（分母）下滑，使不動產比率拉高，若要維持既有不動產放款比率，將會壓縮不動產（分子）放款空間。

據一銀估算，台幣每升值1元，一銀不動產放款比率就會拉升15個基點，一銀不動產放款比率已攀升到28%。

周朝崇說，台幣升值對電子等出口商造成匯損，但進口商、旅行、航空業則相對受惠。一銀將強化遠期外匯、換匯與避險服務，協助企業調整資產配置、降低損失。同時也關注傳產中小廠的信用風險，推動信用保證與貸後管理。

為分散風險與壓力，一銀持續加快海外布局。周朝崇指出，一銀目前海外據點數為43處、業界最多，將於7月底設立大阪辦事處，據點增至44處。

他強調，海外放款若以原幣計算，今年成長幅度顯著，去年海外呆帳已處理完畢，目標是將海外獲利占比由目前兩成多提升至三至四成。

未來海外布局方向將深化「骨架已成、開始填肉」的策略，加強在地化經營與全球融資整合。包括在柬埔寨續擴展在地化業務、在越南主辦聯貸案、及串聯境內外台商與美國分行。

他強調，一銀將緊跟台商從西進、南進轉向「東進」美國的腳步，擴大全球金融服務。

第一銀行 台幣升值

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