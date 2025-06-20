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12強冠軍中華隊紀念幣將亮相 央行23日直播公開怎麼買

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中華隊去年奪下世界12強冠軍，央行23日將為英雄發行紀念銀幣。圖／聯合報系資料庫
中華隊去年奪下世界12強冠軍，央行23日將為英雄發行紀念銀幣。圖／聯合報系資料庫

12強冠軍銀幣來了！中央銀行23日將公開2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣，同時紀念銀幣售價、購買方式及時間等，央行還開網路直播，讓球迷可以第一時間看到紀念銀幣的設計。

中華隊去年在世界棒球12強比賽中奪冠，創隊史最佳成績，總統賴清德有意將500元鈔票改版為在12強中獲得冠軍的中華隊，現在500元鈔票尚未改版，但央行展現誠意，先推出紀念銀幣。

央行總裁楊金龍今年3月在立法院財委會答詢時表示，鈔票改版涉及層面廣，需要搜集各方意見，但發行紀念幣或紀念鈔影響層面小，也許比較好；3個月後的現在，央行的12強冠軍紀念銀幣即將上市。

至於500元鈔票改版是否有必要，看法見仁見智，改版要製作並發行新鈔、回收舊鈔，需要大筆預算，且銀行、店家的點鈔機等辨識設備可能也需要調整，還有民眾也需要增加對新鈔的認識。

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