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台壽保今年第二張分紅保單上市 繳費兩年終身保障

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台灣人壽推出「台灣人壽吉享紅分紅終身還本保險」，繳費兩年即享終身保障，同時每年續領生存保險金及紅利給付，雙利入袋、雙重滿足民眾退休資產配置與保障需求，這也是繼「台灣人壽美紅旺美元分紅終身壽險」上市後，台灣人壽2025年推出的第二張分紅保單

根據台灣人壽2025「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，保險保單名列國人退休理財工具的前三名，尤以中壯年族群比例最高。台灣人壽「吉享紅分紅保險」具有「穩、活、領」三大特色，以新臺幣計價收付，「穩」定零匯率波動、避免匯兌風險；兩年繳費期短，資產配置可靈「活」運用；最重要的是屆滿第二保單年度開始，每年可「領」取生存保險金及紅利給付（紅利非保證給付，亦可能有紅利為零之情境），雙利雙引擎提供穩健現金流與基本保障，滿足民眾投資與資產累積的多元需求。

以50歲男性投保「吉享紅分紅保險」保額新臺幣（以下同）1,884,908元為例，繳費2年期，以高保費和銀行轉帳繳費方式，共計享有2.5%保費折扣，實際年繳保費為150萬元，在最可能紅利金額假設下（投資報酬率3.5%）且年度保單紅利（非保證給付項目）選擇現金給付，屆滿第二保單年度生存保險金加計年度保單紅利，總領回金額約為61,000元，在第六保單年度末保單現金價值即超過累計所繳保費，每年持續領回約64,000元至65,000元，提供退休後穩定現金流。

台灣人壽分紅保單之區隔帳戶由專業投資團隊操作，新臺幣與美元分紅保單的資產配置均以美元長天期投資等級債券為主，透過動態投資策略平穩投資收益，並根據市場變化，審慎評估權益類資產的進場時機，兼顧風險與報酬，同時維持區隔帳戶的長期投報率。

此外，台灣人壽設有「平穩機制」確保紅利穩定發放，當年度投資報酬如超出預期績效時將保留部分盈餘，未來市場不佳時可作為調節準備金，有效緩衝市場波動避免影響保戶權益。

台灣人壽 保險金 保單

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