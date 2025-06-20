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合庫金力拚活用商品組合 台企銀搶攻個金綜效

中央社／ 台北20日電

合庫金今天在股東會中表示，面對全球經濟、關稅貿易及金融環境迅速變化，將靈活運用商品組合與行銷策略提升成長動能；台企銀則在股東會中提到，將提升個金業務綜效及海外業務獲利占比，並改善存款結構，降低資金成本，強化獲利動能。

合庫金今天舉行股東常會，董事長林衍茂表示，截至113年底合庫金控總資產為新台幣5.17兆元，再創歷史新高，且與國內同業相比，較前年往前推進一名，為國內資產規模第五大的金控公司。

合庫金股東常會除報告與承認事項外，亦提出113年度盈餘轉增資發行新股討論案，每股將配發股利1元，包括現金股利0.7元，及盈餘轉增資配股0.3元。

合庫金表示，面對全球經濟、關稅貿易及金融環境迅速變化，仍將持續秉持穩健經營的發展理念，並靈活運用商品組合與行銷策略以提升成長動能，更期盼營運能再上一層樓。

此外，台灣企銀今天同步舉行股東常會，由董事長李嘉祥主持，會中通過承認113年度盈餘分配案，分派每股現金股利0.2元及股票股利0.6元，合計配發股利0.8元。

李嘉祥表示，面對競爭激烈的金融環境，今年將持續發展多元收益，提升個人金融業務推展綜效及海外業務獲利占比，並改善存款結構，降低資金成本，以強化獲利成長動能，同時精進內控、風控、全面提升遵法及防詐意識，以更卓越的經營績效回報股東期待。

台企銀指出，今年除持續強化永續經營，也將加速數位轉型步伐，聚焦金融創新及數據治理，打造兼具數位實力與永續韌性的組織架構，厚植競爭實力，實踐永續經營願景。

股東會 股利 合庫金

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