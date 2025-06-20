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保單強制執行豁免修法完成 金管會通令業者不可誘使客戶分散拆單投保
保單強制執行豁免修法完成，經總統18日公告，今日正式上路。金管會今日除了正式對外公告之外，也在今日通令保險業者，不可勸誘客戶來「分散拆單投保」規避修法之後的解約金豁免上限，以防範「道德風險」發生，同時金管會亦正式公告「小額終老保單」為被豁免強制執行的保單類型。
金管會明令，保險業業務招攬處理制度及程序，應要求所屬業務員和合作通路，不得勸誘要保人為規避其壽險契約或年金險契約的解約金債權未來受執行機關扣押或強制執行，而藉由分散拆單投保，使其保險契約解約金債權金額低於保險法所訂豁免門檻的解約金標準。
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