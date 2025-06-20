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棒球迷看過來！央行將發行12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣 23日說明

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
央行將發行12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣。圖／聯合報系資料照片
央行將發行12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣。圖／聯合報系資料照片

棒球迷看過來！央行將發行12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣。中央銀行20日宣布，將於下周一上午10時舉行記者會，由央行發行局局長鄧延達主持，說明2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣相關事宜，提供樣幣拍攝，並進行網路直播。

睽違23年後，中華隊在世界12強棒球錦標賽奪冠，創下台灣在國際三大賽事（奧運、12強和經典賽）中首度奪冠紀錄，全台舉國歡慶，民進黨新北市議員張維倩先前透露，賴清德總統正考慮將500元鈔票的「南王國小少棒隊」圖像改版成「台灣棒球英雄」，紀念這得來不易的殊榮，對此，中央銀行曾低調回應，「若有相關意見將審慎評估。」

國民黨立委賴士葆先前指出，新台幣鈔券改版涉及複雜的行政程序及龐大預算，恐緩不濟急，建議央行可發行紀念幣。據了解，為滿足球迷期待，央行已經著手在規劃發行12強奪冠紀念幣。

央行發行「12強奪冠紀念幣」，其實有前例可循。央行23年前就曾發行過棒球相關的紀念幣。

為慶祝我國主辦第34屆世界盃棒球錦標賽，央行在2001年11月曾發行第34屆世界盃棒球錦標賽紀念銀幣，面額為新台幣50元，正面圖案以棒球為背景，主題圖案為棒球打擊手，其右側為「2001 Taipei」字樣，上緣鐫「中華民國九十年」，下緣鐫「第三十四屆世界盃棒球錦標賽紀念」；背面主題圖案為玉山，下方加註「玉山 Mt. Jade, Taiwan 」字樣，上緣鐫「XXXIV BASEBALL WORLD CUP」，下緣鐫「50圓」及「純銀999」，當時每枚售價新台幣750元，每位民眾每次限購一枚。

23年前的第34屆世界盃棒球賽，2001年11月6日至11月18日在台灣舉辦，當時一連在天母棒球場、新莊棒球場、嘉義市棒球場、澄清湖棒球場等四個球場進行賽事，共16支國家代表隊參賽，分為兩組並且取各組的前四名進行複賽。這次比賽獲得冠軍的隊伍是古巴；亞軍為美國；季軍為中華臺北。

新台幣 央行

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