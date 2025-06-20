台幣暴力升值怨言多 央行擬近4,000字說帖強調：升值對出口不只有壞處

新台幣匯率5月初驚見「暴力升值」引發民怨，中央銀行近日擬定近4,000字「說帖」強調，近期新台幣匯率升幅較大，主要是台灣經濟基本面較佳，台灣出口深受國外需求影響，近年競爭力提升，減緩匯率波動對產品競爭力的影響，且出口會衍生進口需求，新台幣升值對出口的不利影響，部分會被進口成本下降的益處抵銷。

央行報告指出，今年以來新台幣匯率波動擴大，主要是國際經貿及金融情勢變化較大，4月9日美國宣布對等關稅暫緩90天實施，隨後公布半導體及資通訊產品等20項對等關稅暫時豁免清單，使客戶積極提前備貨；此期間外資匯入資金投資台股，加上廠商因新台幣升值預期心理，增加美元供給。

央行強調，當新台幣升值，將造成出口營收或價格競爭力下降，但生產所需的中間財及資本設備進口成本也下降，對出口商的利弊可部分抵銷。近年新台幣匯率升值期間，台灣經濟表現仍具韌性。近年國內科技大廠持續投入高階製程，具出口競爭優勢，加上主要經濟體對台灣主要出口產品，如AI等新興科技應用需求殷切，高科技產品出口表現亮麗，推升台灣整體出口動能。

2019年至2022年初，新台幣匯率亦曾大幅升值，2022年1月最高升至27.607元，但2020~2022年我國出口成長率平均值約13.9%，經濟成長平均值約4.3%，優於其他主要經濟體。

今年5月新台幣匯率升值，台灣出口物價較去年同月下降7.3%，惟AI等應用持續熱絡及客戶端因應美國關稅政策變數提前備貨等國外需求強勁，台灣以新台幣計價的出口金額年增率達32.3%。

央行分析，台灣半導體等高科技企業全球運籌，力求提升先進製程技術及客戶夥伴關係，及在全球供應鏈關鍵地位，對出口品價格具有影響力，匯率對出口之影響下降。研究顯示，台灣電腦、電子與光學製品因全球價值鏈參與程度高，且具技術領先優勢，致匯率變動對其出口的影響不明顯。

此外，國內資源有限，出口品之生產原料多仰賴國外進口。台灣農工原料進口占總進口的比重約三分之二，其中半數以上用來投入出口品生產。新台幣匯率升貶，不僅影響出口價格，亦同時影響進口成本，兩者會部分抵銷。

央行強調，就一段期間而言，匯率升貶對企業在不同期間造成之外幣兌換損益，應可部分互抵。一般產業上市櫃公司2015~2021年雖有外幣兌換損失1,167億元，但2022~2024年有外幣兌換利益4,749億元，互抵後近十年合計利益達3,582億元。