中信銀進駐高雄資產專區 新興分行7月上線服務

中信銀行積極配合政府推動亞洲資產管理中心政策，成為首批獲准進駐「高雄資產管理專區」試辦業務金融業者之一，並選定中國信託銀行新興分行為參與專區試辦業務之據點，將於2025年7月正式提供服務。

中信銀行表示，高雄資產管理專區的設立展現政府對高資產財富管理的重視，更反映中信銀行深耕在地、放眼全球的戰略思維。中信銀行為深化高資產服務的起點，除了即將參與的新興分行外，未來亦將配合政策推展進一步拓點，持續擴大創新服務能量，助力臺灣成為亞洲資產管理重要據點推手。

另一方面，中信銀行觀察客戶使用行為，深知仍有大量客群與企業主傾向透過實體據點「面對面」進行財富管理等諮詢，數位金融服務搭配實體據點，更有助深耕當地客戶金融需求，落實普惠金融理念且提升黏著度與服務體驗。因此，中信銀行左營分行於今日正式開幕，未來仍將尋找適合的實體據點，並擴大數位服務內容，打造科技與溫度兼具的金融服務網絡。

此外，為滿足民眾投資理財的需求，「中國信託財富管理LINE官方帳號」提供免費投資市場報告、個人化理財售後服務通知，也可運用智能引導智能配對服務，為客戶推薦最適合的理財專員或專業團隊。針對有外幣投資需求的民眾，中信銀行則推出「外幣新錢定存優利」專案，即日起至今年7月31日止，美元一個月最高年息可享5.2%。