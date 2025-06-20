快訊

確定了！中選會公布首波24名藍委罷免案+高虹安7月26日投票

【即時短評】726大罷免對藍斬草除根 賴清德要一戰定江山

「所有底線都被跨越」無國界醫生籲以色列停止封鎖加薩

中信銀進駐高雄資產專區 新興分行7月上線服務

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信銀行積極配合政府推動亞洲資產管理中心政策，成為首批獲准進駐「高雄資產管理專區」試辦業務金融業者之一，並選定中國信託銀行新興分行為參與專區試辦業務之據點，將於2025年7月正式提供服務。

中信銀行表示，高雄資產管理專區的設立展現政府對高資產財富管理的重視，更反映中信銀行深耕在地、放眼全球的戰略思維。中信銀行為深化高資產服務的起點，除了即將參與的新興分行外，未來亦將配合政策推展進一步拓點，持續擴大創新服務能量，助力臺灣成為亞洲資產管理重要據點推手。

另一方面，中信銀行觀察客戶使用行為，深知仍有大量客群與企業主傾向透過實體據點「面對面」進行財富管理等諮詢，數位金融服務搭配實體據點，更有助深耕當地客戶金融需求，落實普惠金融理念且提升黏著度與服務體驗。因此，中信銀行左營分行於今日正式開幕，未來仍將尋找適合的實體據點，並擴大數位服務內容，打造科技與溫度兼具的金融服務網絡。

此外，為滿足民眾投資理財的需求，「中國信託財富管理LINE官方帳號」提供免費投資市場報告、個人化理財售後服務通知，也可運用智能引導智能配對服務，為客戶推薦最適合的理財專員或專業團隊。針對有外幣投資需求的民眾，中信銀行則推出「外幣新錢定存優利」專案，即日起至今年7月31日止，美元一個月最高年息可享5.2%。

中國信託 中信銀行

延伸閱讀

法巴銀台北分行獲准開辦財管2.0 搶進高資產商機

高雄大樹光電場濫墾案 檢方在各界壓力下要分案調查了

高雄楠梓科技園區消防演練 陳其邁驗收：檢討缺失不斷精進

影／高雄楠梓園區化災演習 展現科技救災能量

相關新聞

台幣暴力升值怨言多 央行擬近4,000字說帖強調：升值對出口不只有壞處

新台幣匯率5月初驚見「暴力升值」引發民怨，中央銀行近日擬定近4,000字「說帖」強調，近期新台幣匯率升幅較大，主要是台灣...

新台幣隨亞幣反彈收29.529元 週線連2升

中東緊張局勢延續，不過美元指數漲高回落，新台幣隨亞幣反彈，今天收盤收在29.529元，升值9.2分，台北及元太外匯市場總...

一銀總座：台幣升值影響房貸新作空間 將以無自用宅房貸優先

第一銀行總經理周朝崇今日在法說會後受訪時指出，新台幣若升值，存款子彈就變少，不可能再多貸房貸，因此，房貸會下降，但他強調...

保單強制執行豁免修法完成 金管會通令業者不可誘使客戶分散拆單投保

保單強制執行豁免修法完成，經總統18日公告，今日正式上路。金管會今日除了正式對外公告之外，也在今日通令保險業者，不可勸誘...

棒球迷看過來！央行將發行12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣 23日說明

棒球迷看過來！央行將發行12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣。中央銀行20日宣布，將於下周一上午10時舉行記者會，由央行發行局局...

台幣升值 一銀雙頭並進救客戶匯損

第一銀行總經理周朝崇在今日股東會後受訪時表示，新台幣升值的確會影響台商產生匯損，對此，一銀除了協助客戶作避險，也會幫助客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。