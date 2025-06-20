台幣升值 一銀雙頭並進救客戶匯損

第一銀行總經理周朝崇在今日股東會後受訪時表示，新台幣升值的確會影響台商產生匯損，對此，一銀除了協助客戶作避險，也會幫助客戶移到非美元，例如歐元及日圓幣別，一銀會加強助客戶在遠匯及換匯作避險，來減少客戶的損失。

他進而指出，傳統產業例如成衣、製鞋、機械等廠商的確會有匯損，但高科技產業，例如IC設計、晶圓代工廠，較有主導力、前瞻性的這些產業，可透過全球布局，不同幣別來緩美元匯率升值壓力。至於食品，紙業這些以進口為主的產業，不但沒有匯損，還有獲利；此外，匯率便宜也會增加國人出國的意願，因此對航空、旅行業都是大利多。

周朝崇也指出，台灣傳統產業過小的公司，信用風險相對較高，對此將加強貸後管理，也會用信保基金機制來降低風險，也會教其避險及資產配置來輔導產業；此外，會雙頭並進，一方面對整體產業也會加強風險控管，另一方面，也加強讓新興產業進來，例如電網電纜業，這類廠商獲利好，也會加強與其往來。

對於海外布局，周朝崇表示，以前一銀在海外是建立據點，現在則是骨架有了，要「填肉」，例如金邊在地化、越南二個據點過去以參貸為主，現在以作為聯貸主辦行為主，專業層次拉高，另一方面，例如在美國，介紹至美國子分行，給予客戶全球投資額度，透過這些措施，進而把海外獲利占比拉高。不過他也指出，台幣升值，也會使海外獲利即使有成長，但占獲利比重仍縮水。

對於美國聯準會迄今不降息，周朝崇分析，聯準會主席鮑爾之所以不降息有其原因，一來是關稅對美國物價的影響尚未發酵，二來是以伊戰事規模擴大的程度，例如是否封鎖荷姆斯海峽，三來是美國經濟現在還不錯，在這些因素之下，鮑爾當然不敢也不急著降息。