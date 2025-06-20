一銀總座：台幣升值影響房貸新作空間 將以無自用宅房貸優先
第一銀行總經理周朝崇今日在法說會後受訪時指出，新台幣若升值，存款子彈就變少，不可能再多貸房貸，因此，房貸會下降，但他強調，無自用住宅者來申貸，一銀一定會優先承作其房貸。
周朝崇表示，新台幣升值會影響銀行法第72條之2比率，因為外幣存款很多，換算成台幣縮水，每升值1元，72條之2就會多15個基點（1個基點是0.01個百分點）。銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅貸款及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額合計的30%。
另外，對於日前市場傳出台中有民眾申請新青安，被告知年收入要150萬元，周朝崇指出，倘若用新青安借款1千萬，借款40年來看，其年所得150萬元，這麼好的條件，不可能銀行不借，甚至用搶的，因此他認為應是另有隱情，包括有其他貸款。
周朝崇也表示，目前房市移轉棟數下滑，雖然量縮，價卻緩跌，因為房市不像股市，馬上就會因為量縮而影響價跌。至於房貸業務的排撥，一銀的房貸業務之前要排3個月，對此，一銀副總蔡淑慧指出，現在為排2個月即可，現在受理量變少之後，將會回到1個多月，現在首購利率約在2.4%，新承作量估計全年會減少3成左右。
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