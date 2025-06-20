快訊

獨／肉搏戰！盧秀燕要登場 明現身藍營北北基反惡罷造勢

神秘買單是誰？ 台積電最後一盤爆3.86萬張收1055元

台中五億高中生案…夏男被控殺人 台中高分檢不起訴確定

「鈔想出國」 合庫APP預約提領外幣現鈔搶便宜

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

迎接夏季旅遊旺季，合作金庫銀行推出「鈔想出國」行動網銀預約提領外幣現鈔優惠活動，立即享美元現鈔減碼0.03，日圓現鈔減碼0.001的優惠。

合庫說明，為滿足廣大客戶出境旅遊的外幣現鈔需求，本檔優惠鎖定使用率最高的美元及國人最愛旅遊地點之一的日本，自6月18日至7月31日，透過合庫行動網銀APP預約提領外幣現鈔功能，立即享有美元匯率減碼0.03，日圓匯率減碼0.001的優惠，方便已排定旅遊行程的客戶參與。此外，合庫APP提供「夜間預約」、「匯率到價」推播通知服務，隨時掌握最佳換匯時機，尚未開通合庫APP的iOS及安卓用戶，可分別至APP Store 或 Play 商店搜尋「合作金庫」下載安裝。

日圓匯率 合庫 APP

延伸閱讀

不輸越光米！台灣米進軍日本創新高 消費者幾乎吃不出來差別

婦抱嬰搭車半小時無人讓座！記者震驚日本社會冷漠 曝俄人高度尊重婦幼

共同社：日本海上自衛隊護衛艦「高波」12日通過台灣海峽

金管會准永豐金併京城銀 國內分行數躍升第2、僅次於合庫

相關新聞

台幣升值 一銀雙頭並進救客戶匯損

第一銀行總經理周朝崇在今日股東會後受訪時表示，新台幣升值的確會影響台商產生匯損，對此，一銀除了協助客戶作避險，也會幫助客...

一銀總座：台幣升值影響房貸新作空間 將以無自用宅房貸優先

第一銀行總經理周朝崇今日在法說會後受訪時指出，新台幣若升值，存款子彈就變少，不可能再多貸房貸，因此，房貸會下降，但他強調...

央行：近年台灣出口競爭力提升 抵銷匯率波動影響

今年以來新台幣強漲逾10%，製造業在關稅與升值壓力夾擊之下，頻頻喊苦。中央銀行指出，近年台灣出口競爭力提升，有助減緩匯率...

兆豐銀調控房貸撥款 從送件到核貸最新平均等一個半月

由於新台幣升值壓縮銀行可新承作房貸業務的空間，也使民眾向銀行申貸期間變長。兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌今日在股東會後受訪時...

預期美國今年難降息 董瑞斌指示兆豐銀三大方向調整財務投資策略

兆豐金控董事長董瑞斌今日在股東會後受訪時指出，他去年即認為美國今年難降息，因此已預先指示兆豐銀進行三大調整，包括：1、逢...

第一金股東會／獲利恐受衝擊 董座邱月琴示警川普變數

第一金控（2892）20日召開股東會，董事長邱月琴與總經理方螢基同步釋出穩健經營訊號，強調雖面對美國川普關稅政策、地緣政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。