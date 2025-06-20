「鈔想出國」 合庫APP預約提領外幣現鈔搶便宜

迎接夏季旅遊旺季，合作金庫銀行推出「鈔想出國」行動網銀預約提領外幣現鈔優惠活動，立即享美元現鈔減碼0.03，日圓現鈔減碼0.001的優惠。

合庫說明，為滿足廣大客戶出境旅遊的外幣現鈔需求，本檔優惠鎖定使用率最高的美元及國人最愛旅遊地點之一的日本，自6月18日至7月31日，透過合庫行動網銀APP預約提領外幣現鈔功能，立即享有美元匯率減碼0.03，日圓匯率減碼0.001的優惠，方便已排定旅遊行程的客戶參與。此外，合庫APP提供「夜間預約」、「匯率到價」推播通知服務，隨時掌握最佳換匯時機，尚未開通合庫APP的iOS及安卓用戶，可分別至APP Store 或 Play 商店搜尋「合作金庫」下載安裝。