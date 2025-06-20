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兆豐銀調控房貸撥款 從送件到核貸最新平均等一個半月

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐銀調控房貸撥款，從送件到核貸最新平均等一個半月。圖為兆豐金董事長董瑞斌。 記者朱漢崙/攝影
兆豐銀調控房貸撥款，從送件到核貸最新平均等一個半月。圖為兆豐金董事長董瑞斌。 記者朱漢崙/攝影

由於新台幣升值壓縮銀行可新承作房貸業務的空間，也使民眾向銀行申貸期間變長。兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌今日在股東會後受訪時指出，倘若從登記申請到核貸的期間計算，民眾得到撥貸的等候期大約一個半月，約比去年原本一個月的時間，要多等上2周；倘若依照授信5P原則無法過關的申貸者，兆豐銀也不會拖延對方的時間，會在送件申請之後不久就告知對方。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅貸款及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額合計的30%。董瑞斌表示，目前兆豐銀這方面的比率已降至28%以下，但由於空間仍有限，因此兆豐銀在承作不動產放款時，會優先以已承諾核貸的房貸、都更危老，或是已撥給土融的土建融案這三大類為主，尤其是後者。董瑞斌指出，倘若土地融資在兆豐銀承作，卻對其建築融資斷炊，恐怕該建商在別的銀行也貸不到款，但同樣的，倘若其他銀行的土融案，則兆豐銀行原則不承作其建融，會保留額度給自行客戶。

日前市場傳出台中有民眾申請新青安，被告知年收入要150萬元，對此，八大行庫在上周大陣仗接力發出聲明稿澄清，對此，雖然該案不是發生在兆豐銀，董瑞斌今日也親自出面說明，他也是第一位對行庫核貸原則清楚說明的公股董事長。

董瑞斌指出，銀行關心的並非年所得能力，而是與所得負債比相關的償債能力，因此，應該要觀察申貸者是否還有其他諸如信用卡循環額度、信貸等貸款，倘若還有其他的負債，銀行相對應的所得要求就會增加。

董瑞斌並回應房市景氣問題指出，他認為從各地區成交量來看，成交量的確衰退，看房的人雖有增加，但成交並不多，此外，由於依據實價登錄所顯示的數據，價格僅些微回檔，他以「量縮價平」來形容當前的房市；而央行在周四理監事會議雖然未提出第八波房市管制，但也未鬆綁房市措施，董瑞斌認為，應和房價尚未回檔有關。

董瑞斌 房市 兆豐銀行

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