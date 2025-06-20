國泰奪台灣永續投資獎 ESG 創新、企業議合展現永續影響力

2025年台灣永續投資獎20日揭曉，國泰金（2882）暨子公司勇奪八項大獎，不僅囊括金控、銀行、證券等組共四項「機構影響力獎－典範」獎；在「個案影響力」獎項部分，國泰證券、國泰期貨等公司，共獲得「企業議合」一金一銅、「ESG創新」二銀獎，國泰金控秉持集團「Better Together共創更好」理念，運用金融專業職能，長期致力永續投資，成果深獲肯定。

國泰金控領先業界接軌聯合國責任投資原則(PRI)等國際框架，建立系統性永續投資方法，並設定淨零目標及轉型策略，2024年底低碳投資達3,251億元，且連續二年於聯合國氣候峰會(COP)核心藍區舉辦永續金融倡議活動，為台灣唯一進入藍區舉辦活動的金融業者，也是台灣唯一參與國際水資源金融議合倡議(Ceres Valuing Water Finance Initiative)、自然行動100(Nature Action 100)，以及支持亞洲能源轉型倡議(Asia's Clean Energy Transition)推動以人為本能源轉型的金融機構。

國泰世華銀行從核心職能出發，持續深化責任投資與金融資產淨零排放，朝2050淨零排放的目標邁進。除了全面接軌聯合國責任投資原則、與責任銀行原則(PRB)等國際標準，同時透過科學減碳目標(SBT)，推動金融資產轉型，不僅關注低碳項目(如再生能源、建築、廢棄物回收、交通、綠債等)外，亦審視投融資對象在ESG相關作為、水資源管理、減碳策略、生物多樣性以及是否具備淨零聲明、SBT等倡議作為。

此外，國泰世華銀行內部更持續推動永續文化，將永續理念融入員工DNA，與外部專業單位開辦「永續金融管理師」專班，積極推動員工考取「永續金融證照」認證，2024年證照通過率達99%，強化永續專業力。

國泰證券響應集團2050金融資產淨零排放承諾，完成自身科學基礎減碳目標設定。2024年將19%自有資金將投資於「低碳、高齡與健康、基礎建設」三項主題，以支持台灣「2050淨零排放路徑」。同時，國泰證券持續輔導具有環境或社會效益的企業籌資，如：以減碳為目標、採用具省水與節能標章的建商業；取得永續成衣聯盟(SAC) Higg FEM認證及國際環保規範Bluesign的紡織業等，以獨特永續價值鏈議合模式，結合自有資金與中介商角色發揮影響力。

此外，在定期投資服務方面，以「翻轉框架與定義，創造定期投資新高度」為主軸，展現國泰證券在永續金融與數位創新的雙軌實踐。透過業界首創「智慧加減碼」、「股息再投資」、「日日扣」等機制，打造普惠、智能、永續的定期投資生態系，達成月活用戶36萬，市占率近四成的成果。更將投資人庫存結合ESG視覺化與白話說明，深化永續意識，實踐責任投資與長期價值承諾。

國泰期貨有鑑於全球化的商業環境中，企業議合已成為推動永續價值鏈的重要策略，特別配置專業團隊，透過利害關係人關注的永續關鍵議題，結合機構投資人及企業需求，輔以MSCI、國立臺北大學、台灣指數公司等國內外權威機構評等資訊，透過多元化管道提供不同永續主題的議合資訊及諮詢，特別針對未揭露治理資訊的上市櫃企業，積極啟動議合措施，引導提升資訊透明度或永續評等成效，於今年度首獲台灣企業永續獎項。展望未來，國泰期貨將秉承永續價值鏈服務中介者的專業態度，持續針對永續關鍵議題及因應時事變化，積極提供即時且專業的建議與諮詢。