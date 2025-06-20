富邦投信、人壽、證券獲「台灣永續投資獎」11項大獎 獲獎數最高

富邦金（2881）暨子公司持續以實際作為投入永續金融，20日台灣永續能源研究基金會舉辦「2025第五屆台灣永續投資獎」中，富邦投信、富邦人壽、富邦證券今年皆獲頒各組別最高殊榮「機構影響力-典範獎」，總計獲獎數達11項再創高，寫下金控旗下子公司獲獎數最多的亮眼佳績！其中，富邦投信連兩年拿下七項大獎、蟬聯「機構影響力-典範獎」；富邦人壽今年也勇奪「機構影響力-典範獎」，更榮獲「永續主題投資-金級獎」肯定；富邦證券獲頒「機構影響力-典範獎」與「企業議合-銅級獎」。

富邦投信連續兩年榮獲「機構影響力投信組-典範獎」，顯示其在推動永續金融與責任投資方面持續深化、成效卓著。今年持續獲得個案影響力-永續基金、企業議合、永續主題投資、股東行動、影響力投資、ESG創新等獎項，共七項大獎。

富邦投信旗下有兩檔相關概念商品，包括富邦公司治理ETF（00692）、富邦ESG綠色電力ETF（00920），預計今年下半年將會再有一檔富邦台灣淨零轉型ESG ETF推出，為首檔將國際淨零轉型高標準指標「範疇三」，納入指數篩選邏輯的台股市值型ETF。

富邦投信歷年榮獲多項ESG大獎，包含第五至第八屆指標台灣年度基金大獎，亦榮獲2021 The Asset(財資)-Sustainable Investing- Institutional Investor, ETF, and Asset Servicing Awards 2021大獎；富邦ESG綠色電力ETF成立不到三年，即於2023年榮獲Triple A Sustainable Investing Awards 2023大獎-Best Sustainability ETF，足見富邦投信在永續投資之努力。

富邦人壽持續發揮影響力領航台灣綠能發展，並以議合及實際投資力量引領企業邁向低碳轉型。富邦人壽自2017年起與友達光電合資成立「星耀能源」，截至2024年底併網容量約359MW。其中「茂正綠能教育園區」裝置容量達178MW，平均日發電62萬度供6萬戶家庭使用。2024年從參股到成立富邦能源子公司，直接經營以對台灣綠能產生實質貢獻。

在議合方面，富邦人壽2024年偕同金控訂定議合及投票二項準則以強化議合行動，並協同金控舉辦「SBT議合」及「永續經濟活動認定指引」工作坊，協助企業加速淨零及永續轉型。另積極參與AIGCC、CA100+等國際永續組織，加入CA100+ 六個議合小組，協同國際投資人敦促企業淨零轉型；亦與國內金融業者參與團體議合，並對海外投資標的展開個別議合，推進低碳轉型與永續行動。

富邦證券於「2025年第五屆Taiwan SIA台灣永續投資獎」中，榮獲「機構影響力-典範獎」及「企業議合-銅級獎」兩項殊榮，展現其在永續金融領域深耕成果。富邦證券積極推動ESG責任投資，引導企業關注氣候變遷，落實永續發展。

富邦證券自2022年起，連續三年榮獲證交所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」肯定，2024年更領先業界發布英文版盡職治理報告書。此外，富邦證券參與氣候風險情境分析專案，經券商公會推選為同業轉型風險情境分析範本，引領同業關注氣候風險。

富邦證券自2024年起推動ESG議合專案，制定議合準則與路徑圖，透過工作坊、書面溝通與問卷等方式，與48家發行公司，進行1,643次與永續議題相關的議合互動，提升被投資公司ESG表現。富邦證券持續發揮金融影響力，實踐共好價值，擴大永續正向力量。