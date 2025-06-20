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預期美國今年難降息 董瑞斌指示兆豐銀三大方向調整財務投資策略

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐金控董事長董瑞斌年初已指示兆豐銀朝三大方向調整財務投資策略。記者朱漢崙/攝影
兆豐金控董事長董瑞斌年初已指示兆豐銀朝三大方向調整財務投資策略。記者朱漢崙/攝影

兆豐金控董事長董瑞斌今日在股東會後受訪時指出，他去年即認為美國今年難降息，因此已預先指示兆豐銀進行三大調整，包括：1、逢高出脫調降美債投資部位；2、縮短投資天期，以免天期太長反而招致價跌損失；3、開始轉物色投資捷克等與我國友好國家的投資等級公債，而且不能只有BBB-，要以A以上為目標。

展望後市，董瑞斌認為：「聯準會升息機率仍高於降息機率。」最主要原因也包括關稅對物價反應的遞延效應，他指出，美國物價現在因為有提前出貨和現有庫存的支撐，因此關稅的影響尚未真正反映到物價，但美國多個地區的工業生產、耐久財消費、訂單都在下降，另外企業破產也在增加，尤以中小企業問題最多，顯見實體面已在衰退，會進一步反映到金融面。他認為，接下來進口物價對消費者物價的影響程度，甚至美國會否發生停滯性通膨，在7、8月會更加明朗，因此，聯準會才不願在這個時候做出升息或降息的決定。

至於以伊戰爭對物價的影響，董瑞斌認為，由於中東回教國家分為遜尼和什葉二派，因此，倘若沙烏地等其他國家配合美國增產石油，物價所受影響就有限，他反而認為川普的不確定性，對物價才更有影響。

對台幣升值對獲利的影響，董瑞斌也引述兆豐內部評估指出，台幣倘若升值1元，一個月影響兆豐銀獲利約當1500萬，因此，倘若到今年底的話，影響大約1.2元，倘若從32.3元價位起算，若台幣升值3元，則影響兆豐銀獲利約3.6億元，相對有限。

正因為董瑞斌認為今年美國難以降息，在年初他就已指示兆豐銀調降美債存續期間以及部位，也使兆豐銀能及早應變，除了把存續期間平均值降至5年以內，評價損失也低於很多銀行。董瑞斌指出，債券利率每降1個百分點，天期愈長，所能實現的資本利得就會更大，例如5年期的，價格會漲5%，倘若是10年期的，價格會因此升10%，也因此，今年初很多銀行把天期拉高就是因為這個原因，然而相反的，倘若每升1%，就會反向變動，5年期、10年期的價格會因此各跌5%、10%。

據兆豐銀內部最新統計，債券持有到期部位減少12億美元、備供出售部位減少15億美元，另外，整體財務投資的授權額度亦調降80億等值台幣，在台股方面，目前水位也有調降，最新餘額在180億至200億元之間。

而在台股投資方面，兆豐銀統計今年所收到的股利收益大約在20億元，其中包括長投股權的股利12億，先前兆豐銀加碼台北101的股利收益，每股也獲配發1.5元股利；此外，也因為上述的財務投資策略調整，也使得兆豐銀今年的SWAP（換匯）有足夠的資金來操作，收益和去年持平，不僅績效優於不少銀行，也成為今年財務投資重要收益來源。

對於兆豐銀的股利配發政策，董瑞斌指出，希望不論是獲利或是股利配發，都希望穩定為主，不要大起大落；對於現金殖利率水準，董瑞斌則認為，最客觀的方式應是與經濟成長率連動；而對於兆豐金的ROE和ROA的水準，目前分別為9%多和0.7%，董瑞斌則希望在他本屆接下來二年任期內，能分別達到10%和1%的目標。

董瑞斌 兆豐銀

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