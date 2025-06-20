預期美國今年難降息 董瑞斌指示兆豐銀三大方向調整財務投資策略

兆豐金控董事長董瑞斌今日在股東會後受訪時指出，他去年即認為美國今年難降息，因此已預先指示兆豐銀進行三大調整，包括：1、逢高出脫調降美債投資部位；2、縮短投資天期，以免天期太長反而招致價跌損失；3、開始轉物色投資捷克等與我國友好國家的投資等級公債，而且不能只有BBB-，要以A以上為目標。

展望後市，董瑞斌認為：「聯準會升息機率仍高於降息機率。」最主要原因也包括關稅對物價反應的遞延效應，他指出，美國物價現在因為有提前出貨和現有庫存的支撐，因此關稅的影響尚未真正反映到物價，但美國多個地區的工業生產、耐久財消費、訂單都在下降，另外企業破產也在增加，尤以中小企業問題最多，顯見實體面已在衰退，會進一步反映到金融面。他認為，接下來進口物價對消費者物價的影響程度，甚至美國會否發生停滯性通膨，在7、8月會更加明朗，因此，聯準會才不願在這個時候做出升息或降息的決定。

至於以伊戰爭對物價的影響，董瑞斌認為，由於中東回教國家分為遜尼和什葉二派，因此，倘若沙烏地等其他國家配合美國增產石油，物價所受影響就有限，他反而認為川普的不確定性，對物價才更有影響。

對台幣升值對獲利的影響，董瑞斌也引述兆豐內部評估指出，台幣倘若升值1元，一個月影響兆豐銀獲利約當1500萬，因此，倘若到今年底的話，影響大約1.2元，倘若從32.3元價位起算，若台幣升值3元，則影響兆豐銀獲利約3.6億元，相對有限。

正因為董瑞斌認為今年美國難以降息，在年初他就已指示兆豐銀調降美債存續期間以及部位，也使兆豐銀能及早應變，除了把存續期間平均值降至5年以內，評價損失也低於很多銀行。董瑞斌指出，債券利率每降1個百分點，天期愈長，所能實現的資本利得就會更大，例如5年期的，價格會漲5%，倘若是10年期的，價格會因此升10%，也因此，今年初很多銀行把天期拉高就是因為這個原因，然而相反的，倘若每升1%，就會反向變動，5年期、10年期的價格會因此各跌5%、10%。

據兆豐銀內部最新統計，債券持有到期部位減少12億美元、備供出售部位減少15億美元，另外，整體財務投資的授權額度亦調降80億等值台幣，在台股方面，目前水位也有調降，最新餘額在180億至200億元之間。

而在台股投資方面，兆豐銀統計今年所收到的股利收益大約在20億元，其中包括長投股權的股利12億，先前兆豐銀加碼台北101的股利收益，每股也獲配發1.5元股利；此外，也因為上述的財務投資策略調整，也使得兆豐銀今年的SWAP（換匯）有足夠的資金來操作，收益和去年持平，不僅績效優於不少銀行，也成為今年財務投資重要收益來源。

對於兆豐銀的股利配發政策，董瑞斌指出，希望不論是獲利或是股利配發，都希望穩定為主，不要大起大落；對於現金殖利率水準，董瑞斌則認為，最客觀的方式應是與經濟成長率連動；而對於兆豐金的ROE和ROA的水準，目前分別為9%多和0.7%，董瑞斌則希望在他本屆接下來二年任期內，能分別達到10%和1%的目標。