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首屆「豐雲論壇」將落地登場 虛實整合投資學習講座

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金證券旗下知識平台「豐雲學堂」推出4年以來，至2024年5月止累積瀏覽量已勇破7,400萬，穩居券商投資學習平台流量龍頭。為慶祝邁向新里程碑，公司將於6月首度舉辦大型實體活動「豐雲論壇」。

「豐雲論壇」結合財經媒體、法人投資與實戰派三大視角。首場講座聚焦投資人2025下半年最關注的三大議題：「川普關稅政策影響」、「高股息ETF」及「技術分析教學」。

永豐金證券數位金融處處長劉柏甫指出：「豐雲學堂是國內券商劃時代的知識平台，自2021年推出以來，瀏覽量逐年成長，總累積瀏覽量已突破7,400萬人次。今年前5月更一舉突破1,100萬人次，全年瀏覽量有望刷新去年史上新高紀錄，顯示投資人對高品質財經知識的渴求。」今年豐雲學堂將推出多檔新節目，其中盤前直播節目《今日Shot這盤》於每日早上8:30開播，解析美股走勢與台股焦點，成為用戶每日的「理財起手式」。

根據豐雲學堂統計，今年前四月平台點閱數最高的三大主題為「川普關稅政策影響」、「高股息ETF」及「技術分析教學」；前三大熱門文章依序為「2025美股投資行事曆」、「融資維持率是什麼」及「美國對等關稅來了！」。豐雲論壇針對這些投資人關注焦點進一步深度分析，更讓投資人能直接當面向講師提問，交流最適合下半年的投資戰略。

「豐雲論壇」將於6月24、25日下午於台北花園酒店舉行，邀請知名媒體人謝金河剖析川普重返政壇後的經濟政策，網紅阿格力解析上市櫃公司產業趨勢，超馬芭樂分享2025下半年ETF與波段操作機會，光頭K教官黃于銘則專注技術分析與降息循環下的操作策略。

此外，法人分享環節也不容錯過，富邦、兆豐、復華、國泰四大投信的高階策略主管將親臨現場，分享下半年台美資金流向、ETF配置、全球總經及價值投資策略，分享法人經驗，一解投資人心中疑惑。

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