線上學不夠？線下才完整！首屆「豐雲論壇」登場

線上學習正夯，多了線下交流更完整。永豐金證券旗下知識平台「豐雲學堂」推出四年以來，累積瀏覽量已勇破7,400萬，穩居券商投資學習平台流量龍頭，20日宣布，將於6月首度舉辦大型實體活動「豐雲論壇」，以面對面的交流，助投資人更上一層樓。

「豐雲論壇」結合財經媒體、法人投資與實戰派三大視角。首場講座聚焦投資人2025年下半年最關注的三大議題，包括「川普關稅政策影響」、「高股息ETF」及「技術分析教學」。

今年豐雲學堂將推出多檔新節目，其中盤前直播節目《今日Shot這盤》於每日早上8:30開播，解析美股走勢與台股焦點，成為用戶每日的「理財起手式」。

根據豐雲學堂統計，今年前四月平台點閱數最高的三大主題為「川普關稅政策影響」、「高股息ETF」及「技術分析教學」；前三大熱門文章依序為「2025美股投資行事曆」、「融資維持率是什麼」及「美國對等關稅來了！」。豐雲論壇針對這些投資人關注焦點進一步深度分析，更讓投資人能直接當面向講師提問，交流最適合下半年的投資戰略。

「豐雲論壇」將於6月24、25日下午於台北花園酒店舉行，邀請知名媒體人謝金河剖析川普重返政壇後的經濟政策，網紅阿格力解析上市櫃公司產業趨勢，超馬芭樂分享2025下半年ETF與波段操作機會，光頭K教官黃于銘則專注技術分析與降息循環下的操作策略。

此外，法人分享環節也不容錯過，富邦、兆豐、復華、國泰四大投信的高階策略主管將親臨現場，分享下半年台美資金流向、ETF配置、全球總經及價值投資策略，分享法人經驗，一解投資人心中疑惑。