法巴銀台北分行獲准開辦財管2.0 搶進高資產商機
金管會今年3月全面開放銀行辦理財管2.0業務，法商法國巴黎銀行台北分行今天獲准開辦，成為第17家獲准搶進億元級富豪商機的銀行。金管會表示，此案有利於將國際辦理財富管理的經驗引進台灣。
金管會今天透過新聞稿指出，同意法商法國巴黎銀行台北分行辦理財管2.0業務，主要是考量該行在人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統的投入，已提出相關具體規畫，並推動「法國巴黎銀行財富管理顧問資格認證」計畫強化業務人員專業素養。
金管會表示，另法商法國巴黎銀行台北分行的總行為國際性大型銀行，同意該行辦理高資產客戶財富管理業務，有利於將國際辦理財富管理的經驗引進台灣，持續推動整體產業發展。
金管會表示，將持續推動財富管理業務的進展，藉由法規鬆綁與引進相應的監理措施，鼓勵金融機構投入資源於財富管理專業人才培育及系統建置，以期提升國內金融產業的研發能量，提供客戶多元且客製化的服務，引導國內外資金投資臺灣核心產業，促進境內外財富管理業務的蓬勃發展，同時強化台灣銀行業的國際競爭力，進而提升台灣在亞洲資產管理市場的地位。
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