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永豐金控獲第五屆 Taiwan SIA 台灣永續投資七大獎

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐金控勇奪TAISE「2025第五屆台灣永續投資獎」七項大獎，由永豐銀行莊南宜副總經理（左）、永豐金證券陳志瑋資深副總經理（中）、與永豐投信林永祥投資長（右）代表領獎。永豐金控提供
永豐金控勇奪TAISE「2025第五屆台灣永續投資獎」七項大獎，由永豐銀行莊南宜副總經理（左）、永豐金證券陳志瑋資深副總經理（中）、與永豐投信林永祥投資長（右）代表領獎。永豐金控提供

財團法人台灣永續能源研究基金會「2025第五屆Taiwan SIA 台灣永續投資獎（Taiwan Sustainable Investment Awards）」20日舉行頒獎典禮，永豐金（2890）子公司本屆共榮獲七項大獎，成為銀證型金控中的最大贏家。銀行獲頒個案影響力「企業議合」與「永續債券」銀級兩項大獎；證券一舉獲得「機構影響力-典範獎」、「個案影響力-企業議合-銀級」與「個案影響力-股東行動（投票權行使）-銅級」三項大獎；投信拿下「個案影響力-股東行動-銅級」與「機構影響力-楷模獎」兩項肯定。

永豐金控秉持永續經營理念，訂定2030年前自身營運淨零排放、2050年前全資產組合淨零排放目標，旗下子公司持續推動永續政策，展現卓越成果。

永豐銀以最大程度發揮股東影響力，與被投資公司的管理階層或董事會溝通與議合。透過分析診斷、安排議合、提供解決方案、系統化溝通與追蹤議合議題達成程度，策略性協助被投資公司具體落實永續經營、執行ESG政策與強化永續發展，獲頒「企業議合-銀級」肯定。另永豐銀行自2017年發行台灣首檔綠色債券，並持續發行可持續發展債券及社會責任債券，截至2024年底，累計發行金額達新台幣114億元，所募資金廣泛投入再生能源、能源科技及社會公益領域，獲「永續債券-銀級」獎項。

永豐金證券連續四年獲「機構影響力證券組」獎，今年更首次參加「個案影響力-企業議合」與「個案影響力-股東行動（投票權行使）」即獲得評審肯定。永豐金證券內部導入碳定價機制，並維持國內外據點納入溫室氣體盤查與認證覆蓋率100%；同時擴大執行ESG風險檢核，將高氣候風險產業納入敏感性產業範疇。透過股東會發言及議合，促使被投資公司重視永續ESG與強化管理，展現證券的永續影響力。2024年，永豐金證券承銷GSS債券達63.9億元，並成功議合承銷首檔永續發展可轉換公司債世紀鋼CB8。

永豐投信獲「機構影響力-投信組-楷模」與「個案影響力-股東行動-銅級」兩個獎項肯定，展現企業永續投資價值。永豐投信推動永續投資理念與永續產品，將ESG永續發展納入投資方針，以深化ESG永續發展，同時追求營運成長與專業投資績效的理念，強化盡職治理之相關作為，展現機構投資人落實資金運用管理的永續經營、盡職治理雙目標。

股東會 永豐金控

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