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合庫金股東會／通過配發1元股利 總資產前進至金控第五大

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫金控今日召開2025年度股東常會，由合庫金控董事長林衍茂(中)主持。圖／合庫金控提供
合庫金控今日召開2025年度股東常會，由合庫金控董事長林衍茂(中)主持。圖／合庫金控提供

合庫金（5880）於20日舉行股東常會，大會圓滿完成，金控董事長林衍茂表示，截至去年底合庫金控總資產為5.17兆元，再創歷史新高，且與國內同業相比，較前年往前推進一名，為國內資產規模第五大的金控公司。

合庫金控2024年合併稅後淨利為198.09億元，較前年增加19.31億元、年成長10.8%，每股盈餘則由前年的1.13元增加至去年的1.26元，股東權益報酬率(ROE)及資產報酬率(ROA)分別為7.84%及0.4％。其中，合庫金控的核心銀行子公司合併稅後淨利為189.53億元，較前年增加26.5億元、年成長16.25%。其餘6間子公司合計獲利8.56億元，各子公司皆維持一定的獲利水準，合庫集團整體經營績效持續向前邁進。

合庫金控近年於ESG領域積極耕耘成果亮眼，深獲國內外專業機構的肯定，除為首家以金控名義簽署赤道原則、通過科學基礎減碳目標倡議(SBTi)中期減碳目標審核之公股金控外，並入選國際碳揭露專案(Carbon Disclosure Project,CDP)最高A級領導企業名單，且連續二年獲選標普永續年鑑名列全球ESG分數前5%企業，及入選道瓊永續指數（DJSI）「世界指數」與「新興市場指數」雙成分股。近期合庫銀行更榮獲首屆「TwSAA台灣建築永續獎金獎」及「節能建築領袖獎」肯定，顯見集團積極推動減碳淨零，強化企業營運韌性等工作，獲國際高度肯定，躋身全球永續領導企業之行列。

合庫金控今年度股東常會除報告與承認事項外，亦提出2024年度盈餘轉增資發行新股討論案，每股將配發股利1元，包括現金股利0.7元，及盈餘轉增資配股0.3元；另外修正公司「章程」及「取得或處分資產處理程序」討論案，及解除董事競業禁止之限制討論案等，均順利獲得股東支持。

合庫金控深信人才為企業邁向永續經營之根本，長期致力於打造健康安全職場，榮獲現代雜誌之「2025保險龍鳳獎」中「最嚮往的金控公司」優等獎，另合庫金控亦榮獲國際性別平等研究機構Equileap青睞入選「Equileap新興市場性別平等企業」，為台灣金融業首位，集團品牌深植人心。

面對全球經濟、關稅貿易及金融環境迅速變化，合庫金控強調仍將持續秉持穩健經營的發展理念，並靈活運用商品組合與行銷策略以提升成長動能，更期盼營運能再上一層樓；同時將攜手股東、客戶及員工對社會發揮正向影響力，共創永續未來。

金控 合庫金

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