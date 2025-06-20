合併喜事抗空！永豐、京城雙漲 新新併前股東會受矚目

台股20日續跌回測月線，金融類指同步承壓向下方月線靠攏，除金控雙雄皆墨外，今日召開股東的第一金（2892）、合庫金（5880）、臺企銀（2834）等也未見多頭進駐；惟永豐金（2890）與京城銀（2809）合併案獲准，股價雙漲慶祝，帶動台新金（2887）以及上海商銀（5876）、聯邦銀（2838）等銀行股同歡，表現相對抗跌。

永豐金控併購京城銀案正式獲金管會核准，將以八成換股、兩成現金的方式，斥資約599億元取得京城銀100%股權。依時程規劃，永豐金須於一年內完成京城銀併入金控架構，並於2025年底前整併永豐銀行與京城銀行，合併當日京城銀股票將下市。

此次合併後，永豐金總資產將躍升至3.5兆元，旗下子銀行資產約3兆元，國內分行數增至191家，一舉超越第一銀、台銀等對手，成為僅次於合庫金的「全台第二大銀行體系」。存款與放款市占率分別提升至4.2%與4.4%，整體資產與授信規模排名同步晉升至全台第12大。

法人看好，永豐與京城兩銀行在營業據點與放款業務具高度互補性，透過整合資源、調整業務結構，有望釋出實質綜效，強化永豐金在區域型與中小企業金融市場的競爭力。

此外，台新金與新光金（2888）股東會將於6月23日舉行，市場關注合併後的發展規劃、股利政策及壽險匯損議題。

台新金與新光金日前已獲得金管會核准，成為台灣首宗金融控股公司合意併購案，合併基準日訂於7月24日，屆時新光金股票將會下市，合併後的新金控擁有1,000萬個客戶、股東接近100萬人，員工多達3萬人，躋身台灣第四大金控。

台新金董事會已通過2024年盈餘配息案，將全數配發現金股利，每股配發0.9元，適用於合併前雙方股東。新光金股東換股比例為1股兌0.672股台新金，換算後相當於每股可領現金0.6048元，另將獲發0.175股辛種特別股（每股面額10元，利率1.665%，三年後領回總值約1.84元），增添中長期配息誘因。