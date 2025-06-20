IBM 攜中信銀推供應鏈金融創新 朝綠色永續邁進

面對全球貿易局勢劇變與供應鏈重組壓力，中國信託商業銀行與IBM攜手合作，推出原創型供應鏈金融解決方案，協助企業穩定現金流、強化財務韌性，並朝綠色金融與永續治理邁進。

中信銀行總經理楊銘祥指出，企業近年面臨關稅、通膨及供應鏈不穩等挑戰，交期延誤與成本上升已成營運常態。此次與IBM合作導入創新金融場景應用，透過整合SAP雲端ERP系統與金融服務，協助客戶即時掌握資金動向、簡化作業流程，強化企業整體財務管理效率。

根據IBM商業價值研究院報告，七成受訪銀行高層將「場景金融」視為未來營運核心。所謂場景金融，即將金融服務融入企業日常數位場景中，藉由科技與流程整合，提供即時、智慧且高效的金融支援。IBM台灣諮詢總經理林翰表示，本次專案重新定義企業與銀行的合作模式，IBM以深厚的產業顧問經驗與SAP BTP平台開發實力，在短短六個月內即完成此解決方案，展現其在數位轉型上的領導力。

本方案已上架全球SAP Store，企業客戶最快六至八週即可部署完成，並與既有ERP系統整合。用戶可直接於平台申請供應鏈融資，不需額外紙本作業，大幅降低人力成本與作業風險，並提升資訊安全與效率。

未來，IBM將協助中信銀行將此方案擴展至中型企業市場，特別是供應鏈複雜、對永續與成本控管具高度需求的企業，同時評估擴大至其他品牌ERP系統使用者，拓展應用場景與商機。