畢業季節到 社會新鮮人投資理財三大原則

畢業季節來臨，社會新鮮人談到理財時，最常見的反應是：「我的收入根本不夠花？哪有多的錢理財？」法人表示，社會新鮮人學習投資理財時，只要把握三項原則，不僅能有餘裕理財，也能為個人未來的生涯發展加分。

基富通總經理王浩宇表示，新鮮人初入職場通常仍在學習或適應環境的階段，基本上收入不會太高，但其實不用太擔心，只要一點點錢便可以展開行動，不必等到手上有一大筆資金才開始。

王浩宇說，例如從「無痛存錢」開始，第一天存下10元並且每天等值增加，每二天存20元、第三天30元……。如果無法負荷就維持最後的金額，每個月也能默默存下數千元，這筆錢可當作投資的啟動資金。

王浩宇建議，掌握三項投資理財原則。一是妥善分配每月的開銷，減少或降低非必要的固定花費，日常支出建議控制在每月收入的約七成。二是培養閱讀習慣或參加講座等外部課程，及建立人際關係，充實個人知識提升職場競爭力，創造未來升遷或加薪的機會。三是擬定個人理財計畫，及早善用時間複利價值累積財富，以實現人生各階段目標。

王浩宇表示，現在市場上的理財商品種類非常多，搭配定期定額的小額投資機制，很適合社會新鮮人。尤其是對於金融知識有限、沒有足夠的時間追蹤市場消息、只有小額資金又希望能分散投資的人，可以優先考慮共同基金或ETF，因為共同基金的優勢在於投資門檻低、標的分散、有專業團隊研究財報及掌握趨勢。