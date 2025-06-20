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第一金股東會／獲利恐受衝擊 董座邱月琴示警川普變數

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
第一金20日召開股東會，小股東王雪芬向第一金董事長邱月琴獻花。記者廖珮君／攝影
第一金20日召開股東會，小股東王雪芬向第一金董事長邱月琴獻花。記者廖珮君／攝影

第一金控（2892）20日召開股東會，董事長邱月琴與總經理方螢基同步釋出穩健經營訊號，強調雖面對美國川普關稅政策、地緣政治和市場波動下，第一金將續以風險控管為本，強化利基業務與數位轉型，並深化ESG布局，提升集團整體獲利結構與經營韌性。

邱月琴表示，今年以來，川普「美國優先」政策與關稅議題再度浮上檯面，匯率波動加劇，衝擊獲利，但第一金將掌握全球經貿變化，積極減緩負面影響，加速推進核心業務與數位轉型，力求穩健獲利，實現永續經營目標。

第一金控2024年全年稅後純益253.59億元，年增近13%，每股稅後純益1.81元，再創新高。

除銀行本業穩健外，非銀行子公司表現也亮眼。第一銀行稅後純益238億元，年增10.6%；其他子公司合計稅後淨利23.16億元，年增近三成，推升集團整體獲利動能。

方螢基指出，第一銀行中小企業放款市佔率已連續15年蟬聯本國銀行第一，高資產財管業務資產規模達2,281億元也居同業之首。證券子公司則成功輔導星宇航空上市，在競拍金額與申購人數，均寫台股歷史新高。

數位與ESG轉型也同步進展。第一金旗下銀行與證券推動AI預警模型、ETF線上申購等系統，並打造ESG應用與永續指標平台，提供創新服務。

展望未來，邱月琴與方螢基皆強調，面對川普政策重塑供應鏈與地緣政治的挑戰，第一金將續深化風控體系，強化資本效益，靈活因應外部變化，同時攜手客戶、供應商與社會各界，打造永續金融生態圈，確保集團獲利穩健成長。

第一銀行 第一金控 川普

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