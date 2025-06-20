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42萬股東失望了！00713陷入貼息 股息1.1元、7月11日發放

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

元大高息低波ETF（00713）20日除息，每單位配發1.1元， 較上次的1.4元縮水，除息參考價50.55元，早盤以50.6元開出，緩步朝填息前進，但隨著台股大盤跌勢加重，股價翻黑，一度下滑至50.2元，陷入貼息窘境，42萬859名股東也跟著失望了。

00713採季配息，統計去年以來的配息情況， 去年4次分別配發現金股利0.88元、1.5元、1.5元、1.4元；分別在3月18日、6月19日、9月18日、12月17日除息，其中前兩次順利填息，後兩次則尚未填息。

今年3月則是配發1.4元，在3月21日除息， 同樣也尚未填息；今年第2次的除息配發1.1元，20日除息，預計7月11日發放股息，截至上周股東人數達42萬859人。

00713自去年9月以來的3次除息都尚未填息，19日棄息賣壓沈重，股價收在51.65元；20日除息表現深受關注，早盤原本開高後朝填息前進，盤中隨著大盤跌勢加重，股價翻黑。

除息 配息

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