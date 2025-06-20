台企銀股東會／通過每股0.8元股利
台企銀（2834）20日上午股東常會，順利通過去年盈餘分派案，將配發每股0.8元股利，其中包含現金股息每股0.2元、股票股利每股0.6元，預計8月前後進行除權息交易。台企銀今天上午股東會，通過去年盈餘分派每股配發0.8元股利，並維持傳統以股票股利為主，現金股息則是每股0.2元。
台企銀上午股東常會進行順暢，約一小時左右結束，去年盈餘分派案也順利表決通過。依照過去慣例，台企銀可望在今天股東會通過後，於8月間進行除權息交易。
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