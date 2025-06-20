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兆豐金股東會／通過現金股息每股1.6元 現金殖利率3.94%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐金控20日股東會通過盈餘分派案。記者夏淑賢／攝影
兆豐金控20日股東會通過盈餘分派案。記者夏淑賢／攝影

兆豐金控（2886）20日上午召開股東會，討論事項順利通過去年盈餘分派每股配發1.6元現金股息，以目前兆豐金股價40.55元計算，現金股息殖利率為3.94%。

兆豐金控上午股東常會，小股東與子公司兆豐銀行工會代表發言踴躍，但進度還算順暢，去年盈餘分派案也順利表決通過。兆豐金今年現金股息配發水準創下近五年新高，並且不發股票股利、恢復過去全配現金做法，股息殖利率也相當不錯。依照過去慣例，兆豐金可望在股東會通過後，於8月間進行除息交易。

股東會 股息 殖利率 兆豐金控

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