快訊

「饅頭媽」台中店面遭黑色賓士車撞...駕駛逃逸 她曝事前遭恐嚇

呂秋遠私生子的生母 今受「作家H」委任出庭打誹謗官司

台灣寶可夢中心開賣116種寶可夢新品！再送「夏日游泳圈」、抽全套組合驚動網友

平衡基金優勢多 投資可以更彈性

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息)績效表(資料來源：投信投顧公會基金績效評比表)
國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息)績效表(資料來源：投信投顧公會基金績效評比表)

美國聯準會6月按兵不動，但暗示今年仍有兩次降息機會，FedWatch資料亦顯示，聯準會緩進式降息為市場共識，惟國際地緣政治風險仍在，針對下半年投資建議，國泰投信表示，平衡型基金組合標的包含股票、債券或其他類型資產，具備風險分散優勢，國泰投信旗下的國泰美國多重收益平衡基金主要聚焦美國股債市場，基金近年表現亮眼，成為市場討論話題，擄獲投資人目光。

投信投顧公會揭露2025上半年1月至5月的基金績效評比，其中跨國投資-單一國家型中，國泰美國多重收益平衡基金一年報酬率6%，在同類型基金排名第3；二年報酬率則是21.31%，同樣排名第三；三年報酬率20.01%，排名第五；五年報酬率則是36.21%，排名第六，表現優於多數同類基金，顯見主動式經理人操作成效。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩指出，基金採用黃金比例配置，相較於傳統單一資產型基金，更具備五大特色：

1. 多元配置、攻守兼備：同時布局股、債、REITs及其他資產，擁有分散風險的能力，降低單一市場波動對資產淨值的影響。

2. 靈活調整、掌握時機：基金由具豐富經驗的專業經理人團隊主動操作，能因應利率變化、產業輪動快速調整配置。

3. 收益性資產、兼顧成長：納入收益性資產（如債券、REITs）與成長性資產（如科技股），力求在不同市場情境下穩健增值。

4. 掌握降息契機：隨著美國可能進入降息周期，公債與高評級債券價格有望回升，成為基金配置的潛在利多。

5. 多幣別選擇，提升投資便利性：本基金提供多種幣別（包含台幣、美元、人民幣等）供投資人自由選擇，滿足不同匯率與風險偏好的資產配置需求，打造更彈性的投資組合。

美國聯準會 國泰

延伸閱讀

美中之間出現歧見？白宮：川普會聆聽各方意見

美鋼鋁關稅翻倍 加拿大：30天內無協議將調整反制措施

Fed偏鷹派仍不降息 關稅可能造成通膨壓力是主要考量點

Fed下一步決策 跟著關稅走

相關新聞

兆豐金股東會／通過現金股息每股1.6元 現金殖利率3.94%

兆豐金控（2886）20日上午召開股東會，討論事項順利通過去年盈餘分派每股配發1.6元現金股息，以目前兆豐金股價40.5...

台幣優利活存 年息衝10%

現金為王！台幣狂升，民眾投資風向重新擁抱新台幣高利優存，不僅利息不錯，在資金運用上更加靈活，而為了吸客，王道銀行、聯邦銀...

高雄資產專區 13銀行進駐

金管會昨（19）日核准13家銀行進駐高雄資產專區，從7月1日起試辦22項資產管理業務，為期一年到2026年6月底止。試辦...

比特幣保管 三業者試辦

金管會昨（19）日宣布，已核准中國信託商銀、凱基銀和聯邦銀等三家銀行，試辦承作比特幣保管業務，試辦期間六個月。據了解，這...

三商壽增資2億股 強化財務

三商美邦人壽昨（19）日公告，董事會決議，將辦理現金增資，預計發行普通股2億股，以充實營運資金、強化財務結構並提升資本適...

中租兩岸籌資 募142億元

中租控股兩岸大籌資，台灣中租迪和與中國大陸仲利國際租賃，將分別向銀行辦理聯貸新台幣68.2億元、2.5億美元，另外，仲利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。