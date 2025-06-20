平衡基金優勢多 投資可以更彈性

美國聯準會6月按兵不動，但暗示今年仍有兩次降息機會，FedWatch資料亦顯示，聯準會緩進式降息為市場共識，惟國際地緣政治風險仍在，針對下半年投資建議，國泰投信表示，平衡型基金組合標的包含股票、債券或其他類型資產，具備風險分散優勢，國泰投信旗下的國泰美國多重收益平衡基金主要聚焦美國股債市場，基金近年表現亮眼，成為市場討論話題，擄獲投資人目光。

投信投顧公會揭露2025上半年1月至5月的基金績效評比，其中跨國投資-單一國家型中，國泰美國多重收益平衡基金一年報酬率6%，在同類型基金排名第3；二年報酬率則是21.31%，同樣排名第三；三年報酬率20.01%，排名第五；五年報酬率則是36.21%，排名第六，表現優於多數同類基金，顯見主動式經理人操作成效。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩指出，基金採用黃金比例配置，相較於傳統單一資產型基金，更具備五大特色：

1. 多元配置、攻守兼備：同時布局股、債、REITs及其他資產，擁有分散風險的能力，降低單一市場波動對資產淨值的影響。

2. 靈活調整、掌握時機：基金由具豐富經驗的專業經理人團隊主動操作，能因應利率變化、產業輪動快速調整配置。

3. 收益性資產、兼顧成長：納入收益性資產（如債券、REITs）與成長性資產（如科技股），力求在不同市場情境下穩健增值。

4. 掌握降息契機：隨著美國可能進入降息周期，公債與高評級債券價格有望回升，成為基金配置的潛在利多。

5. 多幣別選擇，提升投資便利性：本基金提供多種幣別（包含台幣、美元、人民幣等）供投資人自由選擇，滿足不同匯率與風險偏好的資產配置需求，打造更彈性的投資組合。