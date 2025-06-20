元大金韓國子行布局私募基金 斥資估逾新台幣5000萬元

元大金控旗下其子公司元大儲蓄銀行（韓國）為因應業務需求，於114年6月19日取得韓國私募基金「Korea Real Assets Savings Bank Restructuring Support General Private Investment Trust 3」1個單位，交易總金額為韓圜23億1,800萬元，折合新台幣約5,030萬元（依公告匯率0.021693換算）。

此次交易對象為Korea Investment & Securities Co., Ltd.，雙方並無利害關係，亦不屬於關係人交易。該基金為私募性質，本次購買之1個單位佔基金總體的0.62%，並無任何質押或其他權利限制情形。

此項交易已於114年5月21日經元大儲蓄銀行（韓國）董事會決議通過，主要目的在於強化資產配置與多元化投資策略，以支援整體營運發展。目前私募投資占公司最新財務報表總資產比重為0.09%，占股東權益比重為0.10%，對財務結構影響輕微。

元大金控持續強化海外資產佈局，藉由私募投資等多元工具，尋求穩健報酬與資本運用效率，展現其積極經營海外市場與靈活資本運用的策略思維。