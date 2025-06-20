康和證與北科大產學合作 共同培育 AI 金融科技創新人才

康和證券（6016）與台北科技大學產學合作，雙方將進行二項AI人工智慧專案─「AI語音客服代理系統」與「AI證券分析」的共同研究開發，積極布局金融科技創新應用，共同培育AI金融科技創新人才，進而提升客戶服務效率與優化客戶體驗。

本次AI產學合作先由康和證券總經理陳志豪、資訊長張志堅、資訊部協理邱子軒與台北科技大學電資學院院長張陽郎、管理學院副院長鄭麗珍、電子工程系副教授賴冠廷等，雙方就AI發展趨勢的金融業未來應用進行現場交流。將由雙方研究團隊共同投入，結合康和證券於金融服務領域的實務經驗與北科大於人工智慧技術的研發實力，促進創意創新年輕化，期望打造具實用性與市場潛力的金融業AI解決方案。

根據機構調查研究顯示，目前金融業者應用AI場域集中於內部行政、智能客服及防制金融犯罪等領域。主要為提升作業效率與優化客戶體驗等。這次共同研發的「AI語音客服代理系統」，未來將提供智能語音互動式客服功能，能即時回應客戶對公司相關業務諮詢與服務，提升客服效率與用戶滿意度。

「AI證券分析」研究專案，旨在透過蒐集整合技術K線、財務分析、新聞等多元資料來源，交由AI模型進行深度分析，生成股市研究資訊，提供客製化服務，協助客戶掌握市場脈動。康和證券表示，透過AI不僅能優化內部流程，更能為客戶創造真正有感的價值。AI是公司未來發展的核心方向之一，透過與學術界合作，將技術能量導入業界，提升技術核心價值，並

強化對客戶需求的即時回應與服務創新。此次合作不僅聚焦技術研發與應用，同時也開啟產學雙方在AI人才共同培育與實務上的合作，未來期望能共同推動AI擴大發展應用面，如: 精確之AI產出內容、防詐AI科技應用、大型語言模型及風險管理等項目，同時保護客戶資料安全與隱私。雙方AI產學合作，也是建立「捷運藍線聯盟」的起始，因康和證券與台北科技大學都地處於在捷運藍線上，期待雙方因地利之便，日後在人才培育、實習任用、產學經驗研究交流，能有更廣泛的合作機會。