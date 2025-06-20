永豐金併購京城銀 金管會准了

金管會昨天宣布，同意永豐金控以股份轉換方式，取得京城銀行百分之百股權。銀行局副局長王允中指出，希望合併一年之後可完成金控對銀行的整併，而銀行與銀行的合併也能盡快完成；永豐金也對金管會表示，希望能在二○二六年底完成兩家銀行的合併。

2025-06-20 01:39