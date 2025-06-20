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永豐金併購京城銀 金管會准了
金管會昨天宣布，同意永豐金控以股份轉換方式，取得京城銀行百分之百股權。銀行局副局長王允中指出，希望合併一年之後可完成金控對銀行的整併，而銀行與銀行的合併也能盡快完成；永豐金也對金管會表示，希望能在二○二六年底完成兩家銀行的合併。
永豐金併京城銀的交易規模八九九億元，包括八成股票、兩成現金。金管會表示，永豐銀與京城銀在營業據點分布與放款業務發展具互補性，未來透過整合重疊資源、調整業務結構，可發揮整併效益，同時結合永豐金旗下其他事業體的資源，提供客戶更多元且便捷的金融服務。
金管會也說，有關京城銀行員工權益保障相關措施，永豐金控承諾繼續留任京城銀行七百多名全體員工，將保障三年工作權。
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